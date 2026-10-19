UGT-FICA y CCOO convocan huelga indefinida en el sector de derivados del cemento para exigir un convenio "digno" - CCOO

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra y la Federación de Hábitat de CCOO de Navarra han convocado a partir del próximo lunes, 26 de octubre, una huelga indefinida en el sector de derivados del cemento para exigir un convenio "digno" para las personas trabajadoras del sector.

Según han explicado en un comunicado, el convenio colectivo del sector de derivados del cemento en Navarra perdió su vigencia en diciembre de 2025. Desde el pasado mes de febrero, la mesa de negociación "se ha reunido media docena de ocasiones sin conseguir ningún tipo de avance por la cerrazón de la patronal y su falta de voluntad negociadora".

Ante esta situación, UGT-FICA y CCOO consideran necesario "dar un paso al frente e intensificar las movilizaciones para exigir a la patronal una negociación real y avances concretos que permitan alcanzar un convenio justo".

Ambas organizaciones defienden que el nuevo convenio "debe garantizar salarios que permitan mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, proteger el empleo y avanzar en derechos laborales".

En este sentido, subrayan que "el esfuerzo de las plantillas debe verse reconocido mediante condiciones dignas y garantías que permitan afrontar el presente y el futuro con mayor seguridad".

En materia salarial, UGT-FICA y CCOO exigen aumentos vinculados al IPC en cada uno de los años de vigencia del convenio, 2026, 2027 y 2028, con el objetivo de "garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras ante el aumento de los precios".

En cuanto al empleo y la jubilación, ambos sindicatos reclaman "garantizar la continuidad del contrato relevo sin recortes ni modificaciones", al considerar que constituye "una herramienta clave tanto para facilitar el tránsito hacia la jubilación como para favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas y el relevo generacional".

UGT-FICA y CCOO también exigen una "reducción efectiva" de ocho horas de la jornada laboral anual, así como la consolidación de la nocturnidad para el turno comprendido entre las 22 y las 06 horas, además de medidas dirigidas a mejorar la salud laboral.

Asimismo, reclaman el abono de una paga única a la firma del convenio, vinculada a las ventas de cemento de 2025, además de una actualización de la regulación de permisos y licencias "para adaptarla a la normativa vigente y garantizar los derechos de las personas trabajadoras".

"Las personas trabajadoras del sector merecen que su esfuerzo y su contribución a la actividad económica se traduzcan en mejores condiciones laborales, salarios justos y mayores garantías para afrontar el presente y el futuro sin precariedad", defienden ambas organizaciones.

Por todo esto, UGT-FICA y CCOO llaman a la patronal a "actuar con responsabilidad, a abandonar su posición inmovilista y a sentarse a negociar con voluntad real de alcanzar un convenio digno que responda a las necesidades reales de las personas trabajadoras del sector de derivados del cemento".