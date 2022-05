Unai Sordo y María Chivite valoran positivamente el efecto de la reforma laboral en Navarra

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han mantenido este jueves un encuentro en el Palacio de Navarra en el que han coincidido en valorar positivamente el efecto que ha tenido la reforma laboral en el empleo de la Comunidad foral.

Según han manifestado a los medios de comunicación tras la reunión, los datos de paro registrado, conocidos este miércoles, tienen "carácter histórico". "Por primera vez en España hemos superado los 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, y la disminución del paro se vio en una situación absolutamente inédita, como es que el 48% de los contratos suscritos en el mes de abril fueron indefinidos", ha remarcado Sordo.

Tras explicar que "habitualmente, cada uno de los meses de cada uno de los años de las últimas tres décadas el porcentaje de contratos indefinidos venía a estar entre el 7 y el 11%", ha subrayado que el último conocido este miércoles era de más del 48%, lo que supone que "casi la mitad de los contratos suscritos fueron indefinidos".

"Esta es una situación inédita y que es directamente producto de la reforma laboral pactada entre el Gobierno y agentes sociales", ha asegurado, tras considerar que este es un "dato histórico del que hay que hacer seguimiento permanente porque si se consolida en los próximos meses, a no mucho tiempo pasar, la tasa de temporalidad en España va a dejar de ser la más alta de Europa y a situarse en la media europea, lo que supondría una reducción de más de 10 puntos de temporalidad respecto al 26%-27% que hemos tenido en el último periodo".

Sordo, que ha añadido que este es un dato "indiscutiblemente bueno", ha querido sin embargo mostrarse "prudente" pues, "aunque los datos de empleo son buenos, la situación internacional, económica y de precios apuntan a una clarísima ralentización del crecimiento económico, que hemos conocido ya en el primer trimestre del año, con un crecimiento apenas del 0,3%", ha advertido.

En este sentido, ha consolidado que "si no se pone fin a la guerra en Ucrania o no se toman medidas drásticas para rebajar los precios, todo parece indicar que la ralentización económica se va a profundizar" y "no es previsible que el empleo siga creciendo en los términos en los que está creciendo hasta ahora", a pesar de que el verano "generará muchos puestos de trabajo".

Además, ha remarcado que "salvo que acabara rápidamente la guerra en Ucrania, que no parece, el comercio internacional no va a recuperar su normalidad en un plazo corto ni medio". Tampoco parece que, en "momentos puntuales", como en Pamplona los Sanfermines o en Sevilla la feria de abril, el turismo "vaya a recuperar los 85 millones de visitantes externos". "La normalización de la economía no se va a dar tan sencillamente como pudiera parecer. Si esto es así, la demanda interna del país es clave", ha indicado.

Por su parte, María Chivite, ha destacado el impacto positivo de la reforma laboral en la contratación indefinida, concretamente, entre la población joven. "Estamos viendo cómo ha aumentado la contratación indefinida con respecto al año pasado un 350%. Un impacto muy positivo reduciendo la temporalidad de los jóvenes", ha apuntado.

También ha hecho referencia a que durante esta legislatura se ha recuperado el Consejo del Diálogo Social, se ha pactado un plan de empleo con "especial hincapié" en la juventud y en las mujeres, y ha subrayado que "la voluntad de este Gobierno es seguir acordando y seguir negociando" acuerdos "en beneficio del conjunto de la ciudadanía navarra".

Igualmente, ha querido poner en valor la labor que realiza CCOO en Navarra y a nivel nacional, "siendo un sindicato responsable y poniendo encima de la mesa propuestas y diálogo".

"El escenario económico se caracteriza por muchísima incertidumbre, pero como Gobierno seguiremos atentos a ese escenario económico, y lo mismo que hoy hemos aprobado ese decreto de medidas de Ucrania, seguiremos atentos por si el Gobierno de Navarra tuviera que volver a poner encima de la mesa otro tipo de medidas en beneficio del conjunto de la ciudadanía", ha afirmado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha anunciado que la implementación del plan de empleo "va bien". "Hay un alto grado de implementación, en breve saldrá esa convocatoria para los delegados de prevención, que es una de las cosas pendientes", ha señalado.