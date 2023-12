La UNED de Pamplona recibe la Medalla de Oro de Navarra por su contribución a la "inclusión social" y la "igualdad"

La directora del centro destaca su "profundo carácter social" y su labor por "una sociedad más equilibrada, más humana y más empática"



PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de Pamplona de la UNED ha recibido este domingo, 3 de diciembre la Medalla de Oro 2023 en el marco de la celebración del Día de Navarra.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha sido la encargada de entregar el galardón a la directora del centro, Teresa Imízcoz, ha destacado que la UNED de Pamplona es "un agente que contribuye a la inclusión social, a impulsar la igualdad de oportunidades y por lo tanto un agente que dota de prestigio a Navarra".

En el acto han estado presentes las principales autoridades de la Comunidad foral, entre las que se encontraban el presidente del Parlamento, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en Navarra, Valentín Velasco, consejeras y consejeros del Gobierno de Navarra, parlamentarias y parlamentarios y alcaldes, entre otras. También han asistido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La parte musical ha corrido a cargo del Orfeón Pamplonés, Medalla de Oro de Navarra también en el año 2010 y coro de referencia de la UNED. Dirigido por Igor Ijurra y con Diana Yerro al piano, el Orfeón ha interpretado el Himno de Navarra y las piezas 'Pelegrinuak' (popular), 'Wer bis an das Ende beharrt' (Mendelssohn) y 'Navarra mía' (Raimundo Lanas), esta última con el tenor Joseba Garde como solista.

María Chivite ha señalado que la actividad de la UNED "va mucho más allá de lo que es estrictamente la enseñanza universitaria" porque desarrolla otras actividades, como el programa UNED senior, los cursos de verano, la cátedra de inteligencia emocional o el programa para la formación en competencias básicas para la población migrante, entre otras. Y ha destacado que es "un centro pionero utilizando las pequeñas píldoras formativas, en la adquisición de competencias específicas".

Ha resaltado que "la trayectoria, la dedicación, las posibilidades que ofrece el centro para todas las personas que quieran estudiar, hace que tenga una alta valoración entre su propio estudiantado. Una nota que mejora con el paso del tiempo, lo que avala vuestro camino".

En este sentido, ha manifestado que la UNED "es el vivo ejemplo de cómo muchas personas que por sus circunstancias no han tenido acceso a la universidad de manera, digamos, ordinaria, han encontrado en ella el canal para estudiar". "Si no fuera por centros como este, miles de personas habrían quedado fuera de esas oportunidades", ha subrayado.

"Hablamos de personas que han tenido que trabajar desde muy jóvenes, que tienen una difícil conciliación o que por distintas razones no puede o no han podido seguir el circuito que diríamos más habitual. Pero que tienen el mismo derecho a tener una formación superior independientemente de su edad o su situación económica o social", ha defendido.

En este sentido, ha valorado que la UNED de Pamplona es "un agente que contribuye a la inclusión social, a impulsar la igualdad de oportunidades y por lo tanto un agente que dota de prestigio a Navarra".

María Chivite ha afirmado que las universidades "son un agente educativo, social y económico de primer orden en nuestra sociedad". "Son, probablemente, las instituciones que mayor impacto y que más valor añadido aportan a su territorio, ya sea por vía de la formación y el capital humano, la investigación científica, el desarrollo social y cultural o la innovación y el progreso económico", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado la "suerte" que tiene Navarra por contar con tres centros universitarios, "lo cual para una comunidad pequeña como la nuestra dice mucho de cuál es el modelo de desarrollo en el que creemos, el que está basado en el talento". Ha recordado que "la UNED fue la única posibilidad de acceso a la educación universitaria pública que existió en Navarra durante veinte años" y ha destacado que "habéis sido clave como ascensor social" y como "vector de igualdad" porque "la UNED ha sido la puerta de entrada a la educación universitaria de muchas mujeres".

Por ello, ha puesto en valor la educación pública, "uno de los soportes fundamentales del proceso de desarrollo y de la ampliación de los derechos ciudadanos de este país". "Un país al que la dictadura había dejado a la cola de Europa y que, en muy poco tiempo, logró niveles de bienestar y justicia social notables", ha recordado Chivite, que ha añadido que, "mal que les pese a los que añoran ese pasado gris, la escuela, la educación pública, jugó un rol de enorme importancia en conquistas sociales. Gracias a este sistema público de educación hemos avanzado como sociedad. Generando igualdad de oportunidades, aminorando brechas, y democratizando algo tan básico como es el conocimiento".

Por eso, ha llamado a "seguir impulsando este sistema potente que tenemos en Navarra, del que la UNED es parte fundamental, y que nos hace mejor comunidad".

UN CENTRO "INCLUSIVO" Y CON UN "PROFUNDO CARÁCTER SOCIAL"

La directora de la UNED de Pamplona, Teresa Imízcoz, ha agradecido este reconocimiento "a la primera y única universidad pública en Navarra durante sus primeros 20 años, favoreciendo el acceso a los estudios universitarios independientemente de la renta e impulsando el desarrollo social y cultural de nuestro entorno".

Un galardón, ha destacado, que reconoce la aportación del centro por su "marcado carácter inclusivo en la que no hay límite de edad ni de plazas para estudiar, sin nota de corte, sin limitaciones geográficas". No obstante, ha defendido que no es un centro "a distancia ni distante" porque es semi presencial, con "clases y tutorías" que fomentan "el intercambio intelectual y el diálogo" entre estudiantes y profesorado.

Igualmente, ha destacado que se reconoce el "profundo carácter social" de la UNED de Pamplona que facilita los estudios en el Centro Penitenciario a las personas privadas de libertad y las personas inmigrantes recién llegadas a través de sus cursos de competencias básicas para la población migrante. A ello ha sumado su Cátedra de inteligencia emocional en favor de "una sociedad más equilibrada, más humana y más empática".

"Esta medalla no solo es un reconocimiento a nuestra labor, sino también un estímulo para seguir avanzando en nuestro compromiso con la educación, el conocimiento, la investigación y la excelencia académica. Estos valores son los que deben regir el desarrollo de un territorio ya que la riqueza de un pueblo es, sobre todo, su conocimiento, y la educación y la investigación impulsan su crecimiento", ha destacado.

Imízcoz ha destacado que Navarra "nos ha brindado su apoyo y confianza, permitiéndonos contribuir al desarrollo intelectual y humano de esta región". Y se ha comprometido a "seguir colaborando estrechamente con la comunidad navarra, fomentando la educación, la investigación y la innovación para el beneficio de toda la ciudadanía navarra".

"Esta medalla representa más que un reconocimiento; es un recordatorio constante de nuestra responsabilidad hacia la sociedad, un estímulo para seguir trabajando incansablemente en pos de una educación inclusiva, de calidad y adaptada a los desafíos del siglo XXI", ha subrayado.