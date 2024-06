UPN abandona la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento "ante el abuso de poder y el uso torticero del reglamento"

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha abandonado este miércoles la Comisión de Urbanismo del Consistorio "ante el abuso de poder y el uso torticero del reglamento por parte del equipo de Gobierno con el único fin de boicotear todas las propuestas que llegan de UPN".

"Hoy lo han hecho con una propuesta nuestra para instalar en Pamplona un baño inclusivo para personas con necesidades especiales. Han criticado la nuestra para meter de urgencia otra propuesta similar que lo único que busca es que no sea de UPN", han explicado los regionalistas en una nota de prensa.

Desde UPN habían presentado una declaración para instalar en Pamplona el primer baño inclusivo, "ya que los que están adaptados no son útiles para personas con necesidades especiales". "Los inclusivos, por el contrario, son más espaciosos, cuentan con camillas motorizadas y con más elementos de seguridad. Creemos que en la reurbanización de Sarasate podría plantearse uno", han señalado.

Sin embargo, al debatirse esta declaración en comisión, "el equipo de Gobierno, con el apoyo del PSN, ha presentado una enmienda de sustitución diciendo que era exactamente como nuestra declaración". "Ante nuestra petición de apoyar la original, presentando incluso una autoenmienda, se han negado", han manifestado desde UPN.

Los regionalistas han explicado que "de acuerdo con el reglamento, se ha votado finalmente la declaración original, la de UPN, y todos menos el PP han votado que no". "Han dicho que no querían trabajar para instalar un baño inclusivo en Pamplona solo porque ha sido propuesto por nosotros. No piensan nada en los ciudadanos ni en las personas que tienen necesidades especiales", han criticado.

Desde las filas regionalistas han añadido que "para mayor desfachatez, y solo con el fin de apropiarse de la iniciativa, sin pensar para nada en las personas, han presentado una moción de urgencia en el mismo sentido para que saliera adelante su declaración". "Es vergonzoso el uso torticero del reglamento para, desde su posición de dominio, hacer ver a ojos de los ciudadanos que son ellos quienes sacan adelante los proyectos", han apuntado.

Por ello, y "ante esta estrategia manipulativa, ante este mal uso de la política, hemos decidido irnos". "Es lamentable que actúen así y que tiren por tierra todo lo que venga de UPN por sistema. Así es Asiron y así son sus socios de gobierno", han dicho.

UPN ha asegurado que seguirá "vigilante para que Asiron implante un baño inclusivo, que es la propuesta que hemos hecho nosotros". "No vamos a participar de este circo político. Seguiremos centrados en presentar propuestas que vayan en beneficio de las personas", han reivindicado.

LA PROPUESTA APROBADA

La declaración aprobada finalmente ha sido la formulada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin que, en un primer punto, recoge el compromiso del equipo de gobierno "a estudiar la instalación del primer cambiador inclusivo de la ciudad en el lugar que el estudio previo contratado así lo determine e ir progresivamente trabajando el cronograma establecido en el ya aprobado Plan de Accesibilidad".

De igual manera, y respondiendo a dicho estudio, se establece que "se planificará, de manera provisional o definitiva, un baño de un edificio municipal de cada barrio con al menos una camilla regulable para personas". Todo ello "dentro del marco y cronograma establecido en el Plan de Accesibilidad".