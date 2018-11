UPN anuncia enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Navarra y a las medidas fiscales

Publicado 13/11/2018 13:29:06 CET

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2019 y al proyecto de medidas tributarias elaborado por el Gobierno y ha hablado de una "nefasta política fiscal" del Ejecutivo que a su juicio "no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos".

Ha criticado Esparza, en rueda de prensa, que "la política fiscal del Gobierno supone una subida generalizada de impuestos para el conjunto de los ciudadanos, una subida injusta e innecesaria de impuestos para la clase media trabajadora y, además, no se ha traducido en una mejora de servicios públicos".

En su opinión, "el Gobierno no está sabiendo aprovechar el ciclo económico expansivo que vive Navarra, como el resto de España, y que debiera haber servido para preparar a Navarra para el futuro". "Navarra ha crecido en una coyuntura económica favorable, nos hemos dejado llevar por esa inercia, pero en términos comparativos Navarra ha crecido menos y ha generado menor empleo", ha expuesto.

Ha criticado así que desde el Ejecutivo "se hace una política cortoplacista". "Por eso nos parece irresponsable la actitud del Gobierno, viendo además que los ciclos económicos expansivos no permanecen para siempre y ya se habla cuando menos de empeoramiento", ha comentado Esparza.

Según ha dicho, "en un ciclo económico expansivo este Gobierno no solo no ha disminuido la deuda sino que ha incrementado el endeudamiento neto de Navarra". "Han emitido más deuda de la que han amortizado. Estamos generando más ingresos y no sirven para pagar deuda, se está aumentando; en lo que llevamos de legislatura la deuda se ha aumentado más allá de los 400 millones de euros", ha apuntado, para señalar que "tampoco se han hecho inversiones".

EN DESARROLLO ECONÓMICO

Esparza ha criticado que se reduce el presupuesto para el departamento de Desarrollo Económico, "para nosotros fundamental". "Se reduce el presupuesto de la inversión", ha expuesto, para indicar que "el Presupuesto General de Navarra crece un 3,4 por ciento y el de Desarrollo Económico se reduce un 1,1 por ciento".

Ha continuado afirmando que las ayudas a la inversión "se marcan en 20 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 15 años, con todos los años de la crisis entre medio". "No hay apuesta por las inversiones en el conjunto de departamentos del Gobierno, no se apuesta por la internacionalización, ni por el emprendimiento", ha comentado, para añadir que "la competitividad de Navarra queda tocada".

Sobre empleo, Esparza ha dicho que "nada de nada". "No se apuesta por quienes generan empleo; no hay plan de empleo", ha dicho, para comentar "la incapacidad absoluta para llegar a acuerdos con los principales representantes sindicales, con la patronal".

El presidente de UPN ha añadido que "este Gobierno que se autoproclama de lo social va a destinar el 55,6 por ciento del Presupuesto a gasto social y en 2010 con un Gobierno de UPN se destinó el 56 por ciento a gasto social".

POLÍTICA FISCAL Y SERVICIOS

Esparza ha señalado, sobre las medidas tributarias del Gobierno, que en Navarra "se está castigando a las familias con hijos y Navarra es hoy la Comunidad donde más impuestos se pagan". "Se vuelve a castigar a la clase media trabajadora y se vuelve a debilitar la economía navarra y a las empresas de esta tierra", ha manifestado.

"El Gobierno de Barkos está pervirtiendo la potestad fiscal que tiene Navarra para utilizarla en contra de sus ciudadanos; lo que nunca había ocurrido en esta tierra", ha comentado, para censurar que "Navarra es la única Comunidad en la que no se va a devolver el IRPF a las madres, de forma totalmente injusta". "Se está utilizando nuestra autonomía fiscal para pervertirla y maltratar a los ciudadanos y a las empresas", ha asegurado.

El dirigente regionalista ha indicado que "hay más dinero y pagamos más impuestos pero en Salud los navarros damos la peor valoración de los últimos nueve años; se han subido los impuestos y las madres navarras no van a cobrar lo que se les debe; se han subido los impuestos pero el Observatorio Nacional dice que Navarra suspende la atención a sus dependientes, las viudas navarras se han quedado sin la equiparación de su pensión al SMI, las carreteras dejan bastante que desear y ha aumentado la pobreza en esta tierra".

Ha manifestado que el Gobierno de Navarra "no escucha a nadie, ni a organizaciones, ni a expertos fiscales, ni a las familias, ni a analistas, ni a las madres, ni a los profesores...". "Se creen en posesión de la verdad y la riqueza hay que acompañarla con decisiones y este Gobierno hace lo contrario, está haciendo unas políticas que están lastrando a esta tierra", ha afirmado.

APELA A CADA PARLAMENTARIO

Ante el debate en el pleno del Parlamento de dos leyes de UPN y del PPN para que se les devuelva a las madres el IRPF de las prestaciones por maternidad, Esparza ha apelado a "cada parlamentario" a que "reflexione" y "más allá de las posiciones partidistas, las personas, los parlamentarios reflexionen y sepan que con su voto pueden contribuir a tomar una medida justa, solidaria y social".

Y sobre el impuesto de las hipotecas, Esparza ha indicado que el Gobierno foral "todavía no ha aclarado cuál será su posición" y "ya lo debiera haber aclarado". "Nosotros creemos que para la vivienda habitual se tiene que eliminar el impuesto y para otro tipo de viviendas el impuesto lo tienen que pagar las entidades financieras", ha dicho.

Esparza ha añadido que si lo que plantea el Ejecutivo este miércoles "se ajusta a lo que nosotros queremos, lo apoyaremos y si no, lo valoraremos". "Lo que no vamos a apoyar es ninguna medida que haga que los navarros estemos peor que el resto de los españoles", ha dicho, para afirmar que "ya le vale a este Gobierno con toda la presión fiscal que está metiendo al conjunto de la sociedad".