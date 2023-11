UPN censura la "intromisión" del PNV en la capacidad de Navarra de tomar decisiones que "afectan a su autogobierno"

Archivo - El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN ha censura la "nueva intromisión del Partido Nacionalista Vasco al inmiscuirse en la capacidad de Navarra para tomar decisiones que afectan a su autogobierno y que deben negociarse en el marco de la relación bilateral Navarra-Estado". Una "intromisión" que ha calificado de "inaceptable y es un insulto a todos los navarros".

La formación se ha pronunciado así después de que el pacto alcanzado entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez contemple el traspaso a Navarra de las competencias de I+D+i y de becas en un plazo de seis meses.

UPN ha destacado en un comunicado que "el PNV no tiene ningún representante por Navarra en el Congreso, por lo que todavía resulta más grotesco que se arroguen la capacidad de hablar por Navarra".

Asimismo, ha criticado el comportamiento de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite: "Se están saltando la LORAFNA y nuestro autogobierno y la presidenta del Gobierno no solo no ha protestado, sino que ha alardeado de un acuerdo que nuevamente la ningunea", ha reprochado el partido regionalista, para el que "a estas alturas, ya no sorprende el comportamiento de Chivite".

"Una vez más, la presidenta de la Comunidad foral está permitiendo que se humille a los navarros y a las navarras al aceptar que las formaciones nacionalistas e independentistas decidan por Navarra, como ya pasó, por ejemplo, cuando permitió que EH Bildu fijara el plazo para el traspaso de la competencia de tráfico y la desaparición de las carreteras de Navarra de la Guardia Civil", ha censurado.

Al respecto, se ha preguntado "¿qué podemos esperar de una presidenta que, para contentar y satisfacer a su partido, renuncia a defender a Navarra?".

"Hoy hemos asistido a un nuevo capítulo del mercadeo en el que ha convertido Sánchez su investidura. Es realmente triste ver cómo los socialistas siguen haciendo cesiones a los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes que solo llevan a una ruptura de España a cambio de mantenerse otros cuatro años en el poder", han lamentado los regionalistas.