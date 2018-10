UPN critica que ANV mantiene las presidencias de comisiones en Berriozar y que su grupo todavía no ha sido suspendido

Actualizado 10/12/2008 15:08:21 CET

La formación regionalista plantea de nuevo la posibilidad de presentar una moción de censura contra el alcalde de Nafarroa Bai

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, Sergio Sayas, criticó hoy que el alcalde de la localidad, Xabier Lasa (Nafarroa Bai), mantiene a los concejales de ANV en la presidencia de varias comisiones y que tampoco ha suspendido a este grupo pese a haber sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Sergio Sayas ofreció esta mañana una rueda de prensa, acompañado por el secretario de Organización de UPN, Eradio Ezpeleta, para valorar la decisión anunciada ayer por el alcalde de Berriozar de romper su pacto de Gobierno con ANV.

Sayas criticó que esa ruptura anunciada por el alcalde no es tal. "Ni rompe con ANV, ni quita las presidencias de comisiones a esta formación, ni suspende el grupo municipal de ANV como exigen las sentencias judiciales. El comunicado del alcalde es absolutamente inadmisible. Ni lo compartimos ni vamos a asumir la actitud de Nafarroa Bai", dijo.

Según explicó el edil regionalista, el alcalde citó a UPN hace dos semanas a una reunión para exponer que la Junta de Gobierno estaría sólo integrada por parte de Nafarroa Bai y que las presidencias de comisiones se distribuirían según criterio del alcalde a todos los grupos municipales.

Sergio Sayas explicó al alcalde que, si su planteamiento incluía a ANV, UPN no tendría ninguna presidencia de comisión ni formaría parte de las comisiones presididas por ANV. "No entendemos que el alcalde no sólo no suspenda el grupo de ANV, sino que además le dé cosas que no son las que la ley exige, porque el alcalde está dando las presidencias de comisiones a ANV gratuitamente", dijo.

Ante esta situación, el portavoz regionalista consideró que "muchos vecinos de Berriozar tienen que sentir vergüenza de que algunas comisiones, como Cultura, Deporte o Asuntos Sociales, estén presididas por personas que no condenan el terrorismo".

Sergio Sayas afirmó que la intención de Xabier Lasa en esta actuación ha sido la de "lavar su imagen tomando una decisión cobarde que pretende situar al mismo nivel a aquellos que condenan el terrorismo y a aquellos que no lo condenan". "Esto sólo es un intento de salvar los muebles ante ANV para no enfadarlos demasiado, lo que demuestra que el alcalde está en manos de ANV", criticó.

El edil regionalista también lamentó que el alcalde de Berriozar no ha dicho que rompa con ANV porque no condena el terrorismo, sino por discrepancias, "cuando la razón por la que un grupo democrático debe romper con ANV es porque es una aberración que alguien que no condena el terrorismo esté dirigiendo una institución pública".

El portavoz de UPN hizo un llamamiento al resto de grupos de la oposición para que tampoco acepten la presidencia de comisiones ni participen en aquellas que estén presididas por ANV, "porque será la forma de escenificar delante del alcalde que no compartimos su decisión".

MOCIÓN DE CENSURA

Además, Sergio Sayas, como en anteriores ocasiones, planteó la posibilidad que todos los grupos de la oposición sumen sus fuerzas para presentar una moción de censura para arrebatar la alcaldía a Nafarroa Bai.

La oposición está formada por UPN, PSN, CDN e IU. Sayas afirmó que su propuesta es "un llamamiento clarísimo" a la única edil de Izquierda Unida y advirtió de que "no se puede estar diciendo unas cosas por un lado, y por el otro no asumir su responsabilidad". "IU sólo tiene un voto, pero es un voto que puede cambiar el equipo de Gobierno, y es una responsabilidad que le pedimos que asuma", dijo.

Asimismo, Sayas explicó que pese a que UPN es el grupo mayoritario de la oposición, estaría dispuesto a dejar que el PSN liderara esa moción de censura para facilitar el apoyo de Izquierda Unida.