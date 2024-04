UPN y EH Bildu pedirán en el pleno del Parlamento foral medidas para reducir las listas de espera

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN y EH Bildu defenderán el jueves en el pleno del Parlamento de Navarra sendas mociones con las que piden al Gobierno foral medidas para reducir las listas de espera en Salud.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo celebrada este lunes, la parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha destacado que "las listas de espera son uno de los grandes problemas de este Gobierno" y ha advertido de que "las acciones a corto plazo que anunció el consejero no han funcionado, las listas de espera siguen creciendo y el problema se sigue dando".

Además, Ana Elizalde ha criticado que "hemos conocido que están enviando cartas a pacientes para decirles que los sacan de las listas de espera cuando ya ha transcurrido un plazo de hasta dos años desde que no han sido atendidos". "No parece que el motivo para salir de una lista de espera sea que no te han atendido", ha apuntado.

Por otro lado, ha señalado que Salud "pretende la anulación de citas cuando el ciudadano no acude a dos consultas" y ha considerado que "esta medida tiene que venir precedida antes por otras que debe poner en marcha el departamento de Salud, como es una atención adecuada". "No puede ser que sea tan difícil pedir una cita como tan difícil anularla", ha planteado.

La moción de UPN insta al Gobierno de Navarra a presentar en el plazo de tres meses "un plan integral de reducción de listas de espera que implique la puesta en marcha de medidas estructurales" y a su vez establecer "un conjunto de indicadores que ayuden a monitorizar las acciones del plan y los resultados para ver cómo afectan en la evolución de las listas de espera".

UPN quiere que tanto el plan como estos indicadores se publiquen en la web de Salud, "de forma que cada ciudadano podamos ir viendo y conociendo la situación que se está produciendo", ha explicado la parlamentaria.

Por su parte, EH Bildu propone con su moción "estabilizar y dimensionar las plantillas" del Servicio Navarro de Salud "a las necesidades actuales de la población navarra con el objetivo de reducir la temporalidad a un 8%".

Según ha explicado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, la formación abertzale pide que se negocie con la representación de los trabajadores "cambios legales en el plazo de seis meses, cambios para agilizar los procesos selectivos, para que se valore el tiempo trabajado en puestos de difícil cobertura, para simplificar la baremación de méritos, para garantizar la atención en los dos idiomas de Navarra". "Lo que proponemos en nuestra moción es una condición totalmente necesaria para corregir las listas de espera en sanidad", ha señalado.

Aznal ha afirmado que existen "problemas estructurales que no se están resolviendo, problemas con atención de pediatría, listas de espera que no paran de crecer". "Nos preocupa mucho este tema", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu ha afirmado que "si Osasunbidea no tiene una plantilla convenientemente dimensionada y estabilizada, es muy difícil que la actividad pueda desarrollarse de una manera eficiente".

Por otra parte, Laura Aznal ha explicado que su grupo todavía no ha tomado una posición respecto a la moción planteada por UPN, misma explicación que ha ofrecido Ana Elizalde sobre la iniciativa de EH Bildu, si bien ambas han señalado que analizarán los planteamientos del otro grupo.