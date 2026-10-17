UPN exige a Gobierno foral y Ayuntamiento de Pamplona que se "impliquen económicamente" en la promoción de Maristas

Archivo - La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio consistorio, "como administraciones competentes", que "se impliquen económicamente" en la promoción de la Cooperativa de Maristas II.

La formación ha presentado una declaración para la comisión de Urbanismo del próximo miércoles, en la que "reafirman su apoyo" a la Cooperativa, algo que mostrarán también en la concentración que las 108 familias adjudicatarias han convocado este sábado en la Plaza del Castillo.

En un comunicado, UPN ha reclamado la "movilización total de la administración pública" ante la "negativa deriva" que sufren las familias, "abandonadas a su suerte" por el Gobierno y el Ayuntamiento, a juicio de los regionalistas. "Ni siquiera la propia gestora de cooperativas encargada de llevarlas a buen puerto aporta una solución", han criticado.

Para los regionalistas, "hay hechos que llevan a deducir que el Gobierno de Navarra puede rescatar la promoción de Maristas". Han puesto como ejemplo la promoción de la empresa pública Nasuvinsa en Garralda, "que ha finalizado 4 viviendas de VPO de alquiler superando el precio del módulo en 4,28 veces y con suelo a coste cero, con un precio final que hubiera permitido al Gobierno construir 17 viviendas, en vez de las 4 finalizadas, si se hubiera respetado el módulo de VPO".

También han recordado que el Ayuntamiento de Pamplona "ha decidido promover en el Casco Antiguo, a través de PCH, viviendas de protección destinadas a la venta con un costo superior al módulo máximo".

"Ante estos hechos, que acreditan que la Administración promueve viviendas protegidas a costo superior al módulo, pero que luego vende o alquila a un precio ajustado a este, y muy inferior al costo de ejecución, no cabe sino deducir que la cooperativa de Maristas II puede y debe ser apoyada por la Administración, más aún cuando sus miembros no han elegido el sistema de cooperativa, sino que se les ha sido impuesto a través del censo oficial, y que ya se ha prohibido este sistema cooperativista para el futuro, por lo que no se va a volver a repetir", han concluido.