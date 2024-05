UPN lamenta la tala "con premeditación y nocturnidad" de 102 árboles en la Cuesta de Beloso de Pamplona

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la "forma de proceder" del actuar equipo de gobierno, liderado por EH Bildu, que "esta madrugada han talado, con nocturnidad y premeditación, 102 árboles". "Dijeron que sería a finales de mayo esta tala masiva, pero han preferido hacerlo un domingo y de noche para evitar posibles respuestas ciudadanas a la actuación", ha afeado.

Para el partido regionalista, este proyecto de carril bici y corredor peatonal "es interesante para Pamplona, pero no de esta manera". "Nosotros presentamos al Gobierno de Navarra uno mejor al que se había aprobado. Un proyecto más sostenible, con menor impacto medioambiental y que evitaba esta tala masiva de árboles. Y además, que no modificaba el ámbito de actuación. Por tanto, un proyecto posible que entregamos al gobierno el 16 de octubre y que nos permitía adjudicarlo antes del 31 de diciembre (fecha tope en la que debía hacerse para no perder la ayuda de 4 millones de los Fondos Next Generation)", ha afirmado.

"Pero el Gobierno de Navarra, el PSN y Bidu nos lo rechazaron y lo bloquearon por pura estrategia política. Es decir, sin pensar en esta ciudad ni en sus habitantes", ha rechazado.

Asimismo, ha considerado "muy sonrojante ver ahora la forma de proceder de EH Bildu, que internamente está mostrando una gran falta de comunicación". "El señor Abaurrea y el señor Izaguirre salieron en marzo en rueda de prensa a decir que este proyecto mejoraba sustancialmente las condiciones medioambientales de la zona y que el conjunto de los árboles era decadente. Pues bien, solo unos días después, el propio alcalde Joseba Asiron decía que no le gustaba este proyecto, que lo hacían así por culpa de UPN", ha señalado.

"¿Le gusta o no le gusta este proyecto a EH Bildu? ¿Por qué el alcalde no lo ha parado si dice que no lo apoya? ¿Por qué no posibilitó que saliera el proyecto que presentó UPN?", se han preguntado desde el partido regionalista, para añadir que "de haberlo hecho Pamplona tendría un carril bici y un paseo peatonal conservando la mayor parte de los árboles que Asiron ha talado. Y lo ha hecho con nocturnidad porque sabe que no cuenta con el apoyo ciudadano".

Han recordado, además, que "al no poder sacar a concurso el proyecto que querían, tuvo la capacidad de otorgar en el concurso más puntuación a aquellas propuestas que introdujeran mejoras medioambientales. De ahí salen los 17 árboles trasplantados que ahora EH Bildu vende como si fuera una idea suya. En cualquier caso, para nosotros no es motivo de celebración porque podían haberse salvado muchos más".

Para UPN, esta forma de proceder demuestra que "Bildu solo actúa pensando en sí mismo". "En la calle Sangüesa se manifestó el propio alcalde contra la tala de 35 árboles (27 de ellos enfermos), mientras que en Beloso se van a talar, con los de la ripa, más de 380 (de los que no han facilitado el número de árboles enfermos) y sigue adelante con la obra pese a tener la capacidad de pararla si dice que no le gusta. Entendemos que ellos distinguen también entre árboles progresistas y árboles fachas", ha concluido.