UPN de Pamplona acudirá al TAN ante la "negativa" de Asiron a comparecer para informar sobre las placas del encierro

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha anunciado este viernes que la formación regionalista acudirá al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ante la "negativa" del alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, a comparecer en la Comisión de Presidencia del Consistorio para informar sobre la retirada de las placas del encierro en homenaje a corredores fallecidos.

En una rueda de prensa, Ibarrola ha criticado el "comportamiento sectario y autoritario" de Asiron que, según ha dicho, "no para de mentir y de ocultar información". "Ayer tuvimos información de informes que existían y que habían ocultado. Un informe, en concreto, fechado el 19 de abril y una información en la que se niega a comparecer para dar explicaciones de las falsedades, de las mentiras que ha dicho él en relación con este asunto, incumpliendo así el reglamento del Pleno, con lo cual iremos al TAN", ha apuntado.

Según ha relatado, "con sorpresa y posterior indignación recibimos ayer un correo electrónico del presidente de la Comisión de Presidencia", el concejal Endika Alonso, informando de que Joseba Asiron "no piensa comparecer en la Comisión de Presidencia para dar explicaciones de información que ha ocultado y ha manipulado en relación con los informes técnicos de resbalabilidad de estas placas en homenaje a fallecidos del encierro".

"Nos quedamos estupefactos porque Asiron, de forma bilateral, tajante e incluso provocativa, viendo el mail que ha dirigido, ha decidido incumplir el reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en su artículo 103, en el que claramente deja de forma objetiva que es su responsabilidad y su obligación comparecer ante cualquier explicación de gestión municipal a solicitud de un grupo político", ha explicado.

Ha añadido Ibarrola que la petición presentada por UPN pretendía que el alcalde "explicara por qué ocultó información en relación con informes técnicos de la resbalabilidad de estas placas y por qué manipuló la información de otro informe, entregándolo de forma parcial". "Preguntamos sobre una acción de gestión del Consistorio sobre cómo se ha gestionado por su parte. Por tanto, una comparecencia bien presentada, bien formulada. El reglamento parece que no le afecta, que no va a por él, y esto a nuestro entender es gravísimo", ha dicho.

A su juicio, Asiron "ha mentido y ha manipulado información solo para justificar que quita unas placas que pretenden solamente ser un homenaje bonito a personas fallecidas en el recorrido del encierro, y pretenden justificarlo en informes técnicos de resbalabilidad que para nada justifican esta actuación". "Ahora pretende esconderse para que no se vean las vergüenzas de las mentiras en relación con este proceso. La única razón por la que las ha quitado ha sido que fue UPN el que las puso, y bien podría haberlas quitado el mismo día 29 de diciembre sin montar todo este circo con mentiras porque los informes técnicos no avalaban lo que él pretendía", ha criticado.

Ha añadido Ibarrola que "es muy grave" que Asiron "actúe con esta soberbia y que decida incumplir el reglamento del Pleno, escondiéndose y no dando la cara". "Primero dijeron que no iba a comparecer porque no tenía por qué comparacer de urgencia. La presentamos después por tramitación ordinaria y ahora se escudan en cosas tan absurdas como que yo no comparecí en su día para enseñar tickets de la bisutería que me compro. Evidentemente, no es en absoluto comparable. Yo lo que hice en su momento fue, con el reglamento del Pleno y con el secretario del Pleno de Pamplona, valorar que, según él, no era una cuestión de gestión municipal, pertenecía exclusivamente a la vida privada y no había ninguna razón para comparecer, nada que ver con este tema como comento", ha reivindicado.

Entre las principales "mentiras" que a su juicio ha vertido Asiron, Ibarrola ha mencionado que una nota de prensa del Ayuntamiento recogía que "había un informe que decía que las placas tenían que eliminarse porque eran más resbaladizas de lo exigible". "La primera mentira está ahí: con la nota de prensa se adjunta un resumen del informe redactado por el director del área de Seguridad Ciudadana y dos anexos de un informe de una empresa que analiza únicamente la resbalabilidad de esas placas y de los adoquines, como si no existiera nada más", ha indicado, tras añadir que luego "descubrimos" que se ha "quitado toda la información emitida por el técnico en materia de seguridad que no le venía bien para justificar esto y paralelamente ha eliminado la información de otros nueve elementos analizados en ese informe técnico".

"Han manipulado el informe para apuntar que hay otros siete elementos en el recorrido del encierro cuya resbalabilidad es exactamente la misma y tampoco han hecho caso a las recomendaciones técnicas de hacer estos análisis con el antideslizante", ha dicho.

Como "segunda mentira", ha señalado que "el alcalde, el 6 de junio en el Pleno, a una pregunta que le hicimos sobre si conocía o no que había información al respecto", él "negó y dijo que a ese día no conocía ningún tipo de información adicional excepto esas dos fichas de un informe parcial". "Evidentemente mintió, porque al día siguiente nos hicieron llegar lo que habíamos pedido, el informe original en el que se ve la documentación original del técnico, fechada el 17 de mayo y en la que se analizaban 11 elementos", ha criticado.

Otra "mentira más" es "la ocultación de que hasta este informe del 17 de mayo no había nada previo". En ese informe "se dice claramente que este informe es continuidad de un informe fechado el 19 de abril y que hasta ayer no conocimos", y que además el concejal Alonso "en la primera mesa del encierro del 26 de abril dijo no disponer de ninguna información y no conocer absolutamente ninguna información al respecto".

"Y otra mentira más es que en esa primera mesa del encierro del 26 de abril justificó todo esto supuestamente en una solicitud de la Federación de Peñas que no quisieron entregar en su momento, que no se nos entregó hasta el 7 de junio, que reclama otras y muchas cosas y que no tiene ni fecha, ni firma, ni está registrada", ha añadido.

A su juicio, "han manipulado y mentido en varias ocasiones en relación con estas placas". "No podemos tolerar estas actuaciones, iremos al TAN y estaremos muy vigilantes con toda la fiscalización de la gestión municipal que está haciendo el alcalde", ha subrayado.