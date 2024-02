UPN y PPN felicitan a Rueda por su victoria en Galicia y el PSN evita valorar los resultados

Archivo - El presidente de UPN, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN y Partido Popular de Navarra han felicitado este lunes a Alfonso Rueda, candidato del PP, por su victoria en las elecciones gallegas, mientras que el PSN ha evitado pronunciarse sobre el resultado de los socialistas. EH Bildu y Geroa Bai, por su parte, han destacado el aumento de escaños del BNG.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dado la enhorabuena a Alfonso Rueda y ha señalado que el Partido Socialista ha sufrido "un descalabro enorme, los peores datos de la historia de los socialistas en Galicia". "También vimos cómo el partido independentista gallego, el BNG, tuvo un ascenso muy importante. El independentismo crece en Galicia y eso es una mala noticia absolutamente para todo el mundo", ha indicado.

En ese sentido, ha afirmado que "llevamos tiempo ya diciendo aquí en Navarra que las políticas del PSOE lo que hacen es fortalecer a los proyectos independentistas y eso está ocurriendo y se acaba de ver en Galicia, donde el PSOE sufre un varapalo, un descalabro, y quien crece es el independentismo gallego". "Ocurre en Navarra con las políticas, con los pactos y con el blanqueo permanente de EH Bildu. ¿Qué está haciendo el PSOE? Fortalecer a EH Bildu", ha añadido.

Javier Esparza ha asegurado que "da lo mismo votar al BNG que al PSOE, por lo tanto votan al BNG y en Navarra da lo mismo votar a Bildu o votar al PSN y por lo tanto terminarán votando a Bildu". "Yo creo que eso es lo que está empezando a ocurrir, por eso Bildu en Navarra cada día es una formación política más fuerte y desde luego estarán tremendamente satisfechos. El PSOE en fin, debiera hacer esa reflexión", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que no le compete valorar los resultados de Galicia y ha subrayado que a él le importa "lo que pasó en Navarra". "En Navarra está gobernando el Partido Socialista. Y a los navarros les importa lo que pasó el 23 de julio en las elecciones al Gobierno de España, en las que el Gobierno de Pedro Sánchez revalidó la mayoría. Estamos en una tierra gobernada por dos Ejecutivos liderados por el Partido Socialista, dos Gobiernos que intentan mejorar los servicios públicos, ampliar derechos y libertades de la ciudadanía", ha señalado.

Alzórriz ha indicado que "evidentemente las elecciones gallegas han dado un Gobierno liderado por el Partido Popular, un Partido Popular que lo que hace es recortar derechos y libertades allá donde gobierna, por lo tanto, cada uno que saque sus propias conclusiones".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz se ha alegrado "por los resultados tanto en votos como en escaños conseguidos por el BNG, una fuerza política con la que nos unen estrechos lazos de unión políticos". "Creemos que estos votos ponen de manifiesto que el soberanismo de izquierdas en la periferia del Estado es la alternativa, tanto en Galicia, como en Cataluña, en la Comunidad Autónoma Vasca o en Navarra. El futuro de construir una alternativa a la derecha en el conjunto del Estado pero también en las comunidades autónomas donde tenemos y desarrollamos nuestro trabajo político pasa por ese soberanismo de izquierdas", ha defendido.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado "en positivo la subida del BNG, un voto que ha sabido aglutinar la parte progresista de izquierdas en clave territorial". "Los gallegos y las gallegas han realizado ese voto en clave territorial, atendiendo precisamente a la agenda gallega y han centrado en ese sentido el voto en el BNG, algo que saludamos y vemos como esa especificidad del territorio se ve reflejada", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha mostrado su "ilusión radiante por la quinta victoria del PP en Galicia" y ha transmitido su felicitación a Alfonso Rueda, que seguirá al frente de la Xunta de Galicia. "El perdedor ayer fue el señor Sánchez. El gran perdedor ha sido este Partido Socialista. La estrategia de acercarse a los nacionalismos de manera interesada por el señor Sánchez les perjudica. Los nacionalistas se están comiendo al Partido Socialista y están dejando a los socialistas con una fuerza irrisoria en muchísimos parlamentos. Es un aviso a navegantes, a la señora Chivite, que tiene que saber que acercarse a ellos significa que van a tratar de quitarle sitio en la Comunidad foral", ha asegurado.

García ha señalado que "vamos a seguir trabajando desde Navarra, desde el consenso, desde el acuerdo, para trabajar en otra alternativa que es posible con el esfuerzo, escuchando a los ciudadanos para que el PP sea el referente en el centro derecha".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha lamentado "la no entrada de las formaciones de esa izquierda alternativa federalista al Parlamento gallego y evidentemente e indudablemente hay que señalar a la no unidad de esa izquierda como principal causa". "Aquí en Navarra somos firmes defensores de nuestro espacio de la unidad de la izquierda alternativa y transformadora. Hemos trabajado la unidad, estamos trabajando la unidad y seguiremos trabajando la unidad como mejor mecanismo para fortalecer nuestra presencia en las instituciones", ha asegurado.

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha lamentado que "desgraciadamente no hemos conseguido parlamentarios en Galicia, pero tenemos que agradecer a los 32.000 gallegos que han votado a Vox, porque han protagonizado un acto heroico, han tenido que aguantar campañas de acoso por parte de los otros grupos políticos, y hemos avanzado en número de votos y en porcentaje". "No es un buen resultado para Vox, ni para España, porque no hemos sacado ningún parlamentario, pero sí que es verdad que estamos satisfechos porque ha perdido el separatismo y ha perdido el PSOE. Tenemos que seguir trabajando y en 2028 seguramente volveremos y sacaremos más de un parlamentario. Creo que en ese 2028 los gallegos se habrán dado cuenta que Vox es necesario", ha afirmado.