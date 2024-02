UPN respalda la modificación de la Lorafna y exige al Gobierno que defienda la prestación compartida con Guardia Civil

Esparza se muestra dispuesto a reunirse con el Gobierno de Navarra si manifiesta "su voluntad de modificar la posición actual"



PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN respalda el acuerdo que ha adoptado el Gobierno de Navarra para iniciar una modificación de la Lorafna con objeto de solucionar la anulación por el Tribunal Supremo del traspaso de la competencia exclusiva de tráfico a Navarra, al tiempo que exige al Ejecutivo de María Chivite que incluya que la prestación del servicio de vigilancia de las carreteras se realice de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

"UPN defiende el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, defiende que la competencia corresponda en exclusiva a Navarra, con la Policía Foral como policía de referencia, y defiende también que la prestación del servicio de vigilancia de las carreteras se siga realizando de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil", ha explicado su presidente, Javier Esparza, en un comunicado.

En este sentido, y tras haber recibido una llamada del vicepresidente primero del Gobierno, Félix Taberna, para mantener una reunión sobre este asunto, Esparza le ha trasladado que "UPN solo acudirá si tenemos la garantía expresa de que el Gobierno de Navarra está dispuesto a modificar su posición y a plantear una solución en ese sentido".

Esparza ha afirmado que "el Gobierno de Navarra ya conoce la posición de UPN porque es pública". "Creemos que es una posición moderada y sensata, que no va contra nadie, sino a favor del régimen foral y que no molesta ni a la Policía foral ni a la Guardia Civil, al contrario. Por tanto, si el Gobierno no está dispuesto a aceptarla y pretende sentarse con nosotros para terminar defendiendo las posiciones de Bildu, no tiene sentido mantener ninguna reunión con UPN", ha advertido.

"Por el contrario, si el Gobierno nos traslada por escrito esa voluntad, no tenemos inconveniente alguno en reunirnos y alcanzar un acuerdo que proteja el régimen foral al tiempo que no expulse a ningún guardia civil de las carreteras navarras", ha remarcado.

Según ha añadido, "en UPN creemos que la asunción y el desarrollo de las competencias por Navarra tiene que suponer una mejora del servicio que reciben los ciudadanos y estamos convencidos de que, en el caso de tráfico, nuestra postura es la que mejor garantiza la calidad del servicio". "Con esta posición tanto el régimen foral como los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra salen ganando", ha sostenido, para exponer que "es el planteamiento que más consenso podría reunir entre los partidos que tenemos que aprobarlo, no solo en el Parlamento de Navarra, sino también en el Congreso y en el Senado".

UPN ha señalado que ésta fue la postura que defendió en marzo de 2023 en la reunión de la parte navarra de la Junta de Transferencias: "Votamos a favor del traspaso de la competencia, pero también dejamos clara nuestra defensa de la prestación conjunta del servicio de vigilancia de las carreteras entre la Policía Foral y la Guardia Civil".

En relación con quienes afirman que la prestación conjunta es incompatible, UPN ha manifestado que "la misma situación se está dando ya en Navarra con la competencia de medio ambiente: la ostenta Navarra en exclusiva, pero, en aquello que tiene que ver con la vigilancia medioambiental la ejercen conjuntamente la Policía Foral y la Guardia Civil a través del SEPRONA". "Quienes quieren que la Guardia Civil deje de prestar su servicio en las carreteras de Navarra lo hacen únicamente por motivos políticos y porque no soportan que en Navarra trabaje nadie que lleve una bandera de España en su uniforme", ha sentenciado.

Por último, si bien hoy el Gobierno de Navarra ha tomado la decisión de iniciar la modificación de la Lorafna para solventar la situación que se ha producido a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente de UPN ha querido mostrar su disconformidad ante "la posibilidad de que finalmente el Gobierno se decante por la vía de aprobar una nueva Ley Orgánica que recoja una delegación de las competencias de tráfico de la Administración del Estado a la Comunidad foral de Navarra". "Esa solución no respetaría nuestros derechos históricos ni el régimen foral por cuanto implicaría no reconocer la competencia de tráfico como una competencia propia de Navarra, sino como una competencia de titularidad estatal", ha manifestado Javier Esparza.