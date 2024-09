UPN responde a Asiron que "deje de obsesionarse con UPN y se dedique a resolver los problemas de los pamploneses"

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en Pamplona ha trasladado al alcalde, Joseba Asiron, que "deje de obsesionarse con UPN y se dedique a resolver los problemas de los pamploneses". "Asiron evidencia su falta de ideas y de iniciativa, así como sus carencias para gestionar Pamplona, buscando el enfrentamiento con UPN, porque somos el único partido que le puede quitar la Alcaldía", ha indicado.

En un comunicado, los regionalistas ven "una auténtica cortina de humo estos ataques a UPN". "Solo busca que no se hable de su hipocresía, de su autoritarismo, de su ausencia de proyectos para esta ciudad y de su verdadero objetivo político, que es convertir Pamplona en la capital de su ensoñada Euskal Herria", han añadido.

Además, sostienen que Asiron "es un alcalde trasnochado, agotado y de pasada que no tiene proyecto alguno más allá de dejar que el día a día municipal recaiga" en Joxe Abaurrea. La formación foralista no duda además de la "gratitud" de Asiron al PSN. "Le ha entregado la Alcaldía traicionando la palabra dada a los ciudadanos por un pacto para mantener a Chivite y a Sánchez con los votos de Bildu. Gracias a esa compra de votos, tiene asegurados los presupuestos municipales y a los socialistas aplaudiendo como meros títeres haga lo que haga, y aunque no haga nada. Pretende tomarnos a todos por tontos, ya que el PSN de Pamplona se ha convertido en la alfombra de Asiron", han censurado.

Han criticado al alcalde por decir que UPN "está fuera del sistema, cuando los únicos que han estado fuera y siguen aprovechándose del sistema democrático que han combatido son los partidos capaces de defender el uso de la violencia para conseguir sus objetivos políticos".

Y respecto a sus referencias al plan de convivencia, los foralistas han rechazado que Asiron se convierta "en el adalid de la convivencia, cuando convivencia y Bildu son antagónicos". "Lo siguen demostrando cuando impulsan y jalean el UPN Kanpora, cuando insultan a sus militantes en las calles de Pamplona y cuando siguen permitiendo homenajes a terroristas", han concluido.