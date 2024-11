UPN ve insuficiente la ley de medidas fiscales y Geroa Bai pide no "aparcar" el debate

PPN y Vox presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, al igual que anunció UPN

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que la ley de medidas fiscales presentada por el Gobierno de Navarra "no genera el alivio necesario, suficiente, que merece la sociedad navarra", aunque no ha avanzado cuál será la posición definitiva de UPN en esta ley, ya que recoge "pequeñas mejoras muy puntuales" que la formación regionalista ha apoyado, como las medidas a favor de los mutualistas o incentivos para la vivienda.

En todo caso, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha señalado que "esta ley no cambia la situación fiscal de Navarra". "Seguimos a peor y yo creo que si no tocas el IRPF, si no tocas el Impuestos de Sociedades, si no analizas Sucesiones y Patrimonio, no estás haciendo una política fiscal que cambie la foto que, desgraciadamente, está sufriendo Navarra en los últimos años", ha señalado.

Además, Esparza ha sido crítico con Geroa Bai, después de que manifestara su apuesta por aliviar la presión fiscal a la clase media y a los autónomos. "La ley de medidas fiscales que ha llegado no alivia la presión fiscal absolutamente a nadie. Y yo tengo la sensación de que el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu se están riendo del conjunto de la sociedad navarra, pero también de Geroa Bai. Queda en evidencia que quienes mandan en este Gobierno son el Partido Socialista y EH Bildu", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido que "tenemos compromisos adquiridos con nuestros socios para no dejar el debate aparcado, sino incidir y, además, creemos que se puede hacer con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025 y en eso estamos trabajando".

Así, Pablo Azcona ha insistido en un "claro mensaje de la necesidad de que las medidas fiscales, las que aprobemos y debatamos para el futuro, atiendan las necesidades de las renta medias y bajas del trabajo y autónomos". "Tenemos abierto el proceso de diálogo y hemos arrancado compromisos ciertos para seguir analizando este tipo de medidas", ha resaltado.

El portavoz de Geroa Bai ha destacado que "gran parte de las y los trabajadores de nuestra Comunidad han afrontado durante estos años y seguramente van a tener que seguir afrontando el alza de los precios de productos básicos, las fluctuaciones de los precios de la energía o la dificultad para conseguir una vivienda o una hipoteca", y ha indicado que "requieren medidas fiscales que debemos pactar".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que el proyecto de medidas fiscales representa "un avance significativo". "Creo que es un buen proyecto de medidas fiscales que, además, escucha y plasma en él las necesidades y las reivindicaciones que tenían numerosos sectores de nuestra sociedad. Lo primero es que hemos atendido con 150 millones a los mutualistas. También hemos atendido a los pensionistas subiendo las pensiones mínimas. Hemos atendido a las necesidades fiscales que tenía el sector primario. Hemos ido poniendo también dinero a medidas industriales, a la venta de vehículos eléctricos se han subido las deducciones, también para poner más puntos de recarga", ha resaltado.

En todo caso, Alzórriz ha afirmado que "es evidente que, tanto en Presupuestos como en medidas fiscales, no cerramos las puertas aquí". "Hay, todavía, mínimo, dos ejercicios presupuestarios y de medidas fiscales más para seguir implementando y mejorando tanto los Presupuestos como las medidas fiscales. Lo que tiene que saber la ciudadanía navarra es que este es un Gobierno que da estabilidad, este es un Gobierno que escucha, este es un Gobierno que dialoga, que negocia y que acuerda", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha considerado que, con la nueva ley de medidas fiscales, "se ha perdido otra ocasión para hacer una verdadera reflexión del sistema tributario navarro para abordar reformas de calado que nosotros planteamos". "Seguimos criticando que el nivel de tributación en Navarra está alejado de la presión media fiscal de otros sistemas europeos. Las rentas de capital tributan de forma muy inferior a las rentas de trabajo, y en el Impuesto de Sociedades no se genera la recaudación que se debería generar, ya que se encuentra trufado de reducciones y deducciones que impiden una tributación real", ha señalado.

No obstante, ha valorado positivamente algunos aspectos, como la introducción de un complemento para elevar la pensión mínima a 1.035 euros, una medida pactada con EH Bildu. También ha destacado que se mantiene la deducción de 150 euros para aquellos sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen los 30.000 euros. "Vamos a intentar llegar también a un acuerdo con los grupos del Gobierno para que, cuando menos, se vuelvan a prorrogar también para 2025 dos medidas que en el 2023 y en el 2024 se incluyeron. Se trata del incremento del tipo del Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas y la limitación del importe de la deducción por las bases liquidables negativas para las grandes empresas", ha dicho.

Adolfo Araiz ha confirmado que EH Bildu no apoyará ninguna enmienda a la totalidad que puedan presentar otros grupos a la ley de medidas fiscales, aunque no ha decidido si se abstendrá o votará a favor del proyecto.

El portavoz del PPN, Javier García, ha indicado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Navarra para 2025, y "no lo hacemos porque sí, sino porque entendemos que no crece Navarra, creemos en otra Navarra diferente, que es la que no marcan estos Presupuestos, reflejo de la falta de ambición, de la falta de futuro". "Son continuistas y no se enfrentan a los grandes retos que Navarra tiene por delante", ha añadido.

García ha afirmado que en el proyecto de Presupuestos falta "apoyo a quienes quieren sacar adelante nuestra economía y sostienen nuestro Estado de Bienestar, y ahí hablamos de los autónomos, de las pequeñas empresas, de los emprendedores".

Además, el portavoz del PPN ha señalado que "no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras la carga fiscal, los trámites administrativos, asfixian a trabajadores y emprendedores y no podemos aceptar unos Presupuestos que ignoran la crisis del acceso a la vivienda, las deficiencias en materia sanitaria o el abandono de nuestras infraestructuras".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, también ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, por considerar que "vuelve a esquilmar a los navarros con el aumento de impuestos y presenta unos gastos derrochadores e improductivos".

Además, ha adelantado que Vox presentará enmiendas parciales, aunque los firmantes del acuerdo presupuestario (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) "ya han dicho por escrito que no van a aprobar ninguna enmienda de UPN, PP y Vox".

UPN ya registró la semana pasada una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Navarra.