UPN ve una "torpeza" que Chivite defienda con Pradales el Convenio y los socios de Gobierno avalan a la presidenta

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha considerado una "torpeza política" que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, realice una defensa conjunta del Convenio Económico de Navarra y del Concierto Vasco, junto con el lehendakari, Imanol Pradales, al considerar que son dos modelos que "no se pueden igualar".

Por contra, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno de Navarra, han respaldado un artículo conjunto que han publicado María Chivite e Imanol Pradales en defensa del Convenio y del Concierto.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado en primer lugar que Chivite "llega tarde". "Yo el otro día le reproché a María Chivite que no había salido a defender el régimen foral ni el Convenio Económico y que además llegue de la mano del lehendakari creo que traslada un mensaje que también es equívoco, porque el Convenio navarro y el Concierto vasco no son lo mismo y no se pueden igualar", ha sostenido.

En ese sentido, ha asegurado que quien iguala ambos modelos "está haciendo un flaco favor al régimen foral de Navarra y que quien lo iguale sea la presidenta del Gobierno de Navarra me parece una torpeza política, porque es verdad que tenemos cosas en común, es verdad que la crítica a nivel nacional a veces viene conjunta, pero lo cierto es que no somos lo mismo". "El Concierto vasco es una cosa y el Convenio navarro es otra. El Concierto vasco es una carta otorgada. Y el Convenio navarro nace de un pacto, nace de nuestra propia historia. Navarra se puede defender sola y se debe defender sola. Y a mí me hubiera gustado que María Chivite hubiera defendido desde el primer momento en que se empieza a poner en cuestión", ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha considerado que el Convenio Económico "no está en peligro" y ha indicado que lo que han hecho Chivite y Pradales es "una defensa de la Constitución, de los derechos que nos reconocen el conjunto de los españoles mediante esa Constitución".

"Es una explicación al conjunto de España de que somos solidarios, de que tenemos un Convenio que nos genera derechos, pero también obligaciones, y que lo vamos a defender", ha resaltado, para incidir en "la explicación que se le da al resto de ciudadanos españoles de que Navarra es una tierra solidaria y una tierra que defiende la Constitución española, donde está el reconocimiento a este derecho".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "la financiación especial para Cataluña es totalmente legítima, hay que aceptar la plurinacionalidad del Estado, y unir el debate de la financiación a esto, porque si no, carecerá de sentido". "Cuando hablamos de Convenio, son nuestros derechos históricos, y si alguien defiende nuestros derechos históricos y nuestro autogobierno es EH Bildu", ha indicado.

Aznal ha asegurado que el Convenio "es un instrumento solidario con el resto de territorios del Estado, en cuanto al grado de responsabilidad que se asume con un instrumento de este estilo, pues tenemos muchísima responsabilidad". "No está en cuestión, no está en debate nuestro modelo de financiación en absoluto y nosotras sí que vamos a seguir trabajando para profundizar en nuestro autogobierno, para fortalecerlo, porque cuanto más autogobierno, más nivel de bienestar vamos a tener y en este sentido es donde vamos a seguir trabajando, también en avanzar en nuestra soberanía", ha resaltado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, se ha mostrado "de acuerdo en esa defensa conjunta -de Chivite y Pradales- sobre los intereses que tenemos como Comunidades, tenemos un interés en defender y en poner en valor tanto el Convenio como el Cupo, por tanto, la financiación de nuestras Comunidades Autónomas ante los ataques irresponsables de algunos líderes políticos".

"Creemos que esta defensa conjunta es una buena iniciativa, creemos que ayuda también a poner en valor nuestro sistema de financiación, nuestro autogobierno y, desde luego, lo que no puede ser es que muchas veces, durante muchos años, hemos tenido la oportunidad de defender conjuntamente intereses y hemos mirado para otro lado. Nos parece positivo que, en este caso, se haga una defensa por parte de la presidenta de aquello que le reivindicábamos el pasado jueves en el pleno, la defensa del Convenio y del autogobierno", ha indicado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "el Partido Popular defiende claramente el Convenio Económico, que se está viendo cuestionado estos días, precisamente porque el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha abierto un melón que nos ha puesto en la diana, y quien ha puesto, precisamente, encima de la mesa este asunto ha sido el Partido Socialista".

Según Royo, la presidenta "ha sido muy imprudente con sus palabras, en su afán de defender a Pedro Sánchez defendió la singularidad de Cataluña, poniendo al mismo nivel a Navarra que a Cataluña, cuando no se puede poner de ninguna de las maneras al mismo nivel". Tras ello, ha señalado que Navarra "cuenta con el marchamo constitucional". "La presidenta ha sido muy imprudente equiparándonos y con sus palabras no ha ayudado para nada a nuestra defensa, sino que nos ha puesto en la diana", ha criticado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha considerado "positivo todo lo que se dialogue, se negocie y se acuerde con otras Comunidades Autónomas, compartimos en buena medida el artículo de opinión -de Chivite y Pradales-, siempre hemos defendido nuestro autogobierno, que ha permitido generar buenas cotas de bienestar social a las familias trabajadoras". "También defendemos nuestro Convenio como una de las bases sobre las que cimentar la construcción de una tercera república federal", ha señalado.

Además, ha considerado que una posible financiación singular para Cataluña no tiene que suponer "ningún tipo de amenaza" para el Convenio Económico y ha argumentado que "el autogobierno navarro y el vasco están blindados por la Constitución española, creo que nadie defiende en este país una reforma de la Constitución en este sentido, y no vemos mayor peligro más allá de esos ataques continuados de la derecha neoliberal, como pueda ser la Comunidad de Madrid, que utiliza su Gobierno para bajar impuestos y luego se mete en casa ajena sin conocer realmente cuál es la coyuntura de nuestra Comunidad o de otras Comunidades".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que la defensa conjunta entre Chivite y Pradales le parece "fatal porque estamos en contra de los convenios económicos y del cupo vasco". "Dios los cría y ellos se juntan", ha criticado.

Según ha expuesto, el Convenio Económico "va a servir para que la señora Chivite le dé al Estado lo que le parezca a ella bien o mal, o lo que le convenga, pero el resto de los navarros vamos a sufrir un aumento de IRPF considerable, que es lo que hacen desde que la señora Barkos entró en el poder".