Urtasun dice que la renovación del CGPJ es un paso "importante" pero que llega "tarde" y apuesta por "ir mucho más allá"

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Ernest Urtasun (Sumar), ha afirmado este miércoles que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordada este martes por PSOE y PP es "un acuerdo positivo, un paso adelante importante, pero tenemos que lamentar que sea un acuerdo que llegue tan tarde, cinco años tarde".

En declaraciones a los medios de comunicación después de presidir en Pamplona el pleno del Consejo Jacobeo, Urtasun ha señalado que desde Sumar "no dejaremos de denunciar lo que ha sido un bloqueo, incluso un boicot por parte del Partido Popular a la renovación y al funcionamiento normal y democrático de los órganos judiciales en nuestro país". "Ha sido insólito lo que ha pasado en estos últimos años y no dejaremos de denunciarlo", ha incidido.

Ha añadido Urtasun que la renovación "es un paso importante también por otra cuestión: que la pretensión del Partido Popular de sustraer de la soberanía popular la elección de los jueces no se ha plasmado en este acuerdo". Según ha subrayado, "la soberanía popular va a seguir reteniendo la capacidad de elegir a los miembros del Consejo General de Poder Judicial, entre otras cosas porque los distintos poderes del Estado no se pueden auto-elegir, emanan evidentemente de la soberanía popular y por lo tanto del Congreso, y por lo tanto esa pretensión del Partido Popular no se ha plasmado".

Si bien ha incidido en que "esta renovación es importante", ha considerado que "hay que ir mucho más allá". "Hay que ir mucho más allá en avanzar hacia mayores cotas de democratización, de mejor funcionamiento de nuestra justicia. Y hay una cuestión que a nosotros nos preocupa particularmente, como es democratizar cada vez más el acceso a la carrera judicial: que quien tenga anhelos de participar y de ser miembro de la carrera judicial que pueda hacerlo en las mejores condiciones. Y esa es una asignatura también pendiente de nuestro país", ha comentado.

Ha añadido Urtasun que "una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial, que es un acuerdo importante, queda ahora pendiente todas las medidas de regeneración democrática que tenemos que sacar adelante". "Y también esta es una de las tareas pendientes del Gobierno a lo cual nos vamos a dedicar desde el Gobierno en los próximos meses", ha dicho.

En respuesta a los periodistas por la presencia de una magistrada navarra entre los 20 nuevos vocales que integrarán el CGPJ tras el acuerdo, ha indicado que "no voy a entrar a valorar ningún nombre en particular" y que "no sería adecuado hacerlo por mi parte". "Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, celebrar el acuerdo", ha señalado, para a continuación remarcar que los nuevos integrantes, y "particularmente los nombrados por el bloque progresista, son nombres consensuados entre las dos formaciones políticas que formamos parte del gobierno de coalición". "Pero a partir de aquí no voy a entrar a valorar cada uno de los perfiles", ha insistido.