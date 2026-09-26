Vecinos de Tierra Estella se unen frente a la "proliferación acelerada" de "macroproyectos" en su territorio

Cartel de la manifestación convocada por Lizarraldea Bizirik-Pueblos vivos. - LIZARRALDEA BIZIRIK-PUEBLOS VIVOS

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Tierra Estella han presentado la red Lizarraldea Bizirik-Pueblos Vivos, creada para "defender el territorio que habitamos" frente los "macroproyectos que están amenazando" su territorio. Han advertido de "la proliferación acelerada y respaldada por las instituciones de macroproyectos impulsados por intereses muy ajenos a valores estratégicos como deberían ser la defensa de la tierra, de los acuíferos y de quienes trabajamos y vivimos de ella".

En un comunicado, han puesto como ejemplo la construcción de la subestación eléctrica de Tierra Estella, en Oteiza; dos proyectos de polígonos fotovoltaicos "finalmente desestimados" en Oteiza, Villatuerta y Lerín; un polígono eólico de 10 aerogeneradores en Artajona y Mendigorria, "que actualmente está en el aire"; "macroplantas" de biometano en Los Arcos, Sesma, Arróniz y Viana; la exploración de cobre en 42 municipios, "con perforaciones irregulares ya iniciadas en Sorlada y Villamayor de Monjardin" o "la expansión masiva de centros de datos, que multiplicará exponencialmente el consumo de recursos".

Lizarraldea Bizirik-Pueblos Vivos ha afirmado que "el llamado desarrollismo verde no tiene el objetivo de sustituir a otros combustibles, sino que viene impulsado por empresas cuyo único interés es el beneficio económico captado a través de la especulación y en muchas ocasiones financiado con dinero público". Y han advertido de que "el modelo de consumo energético que se nos vende sigue suponiendo un alto coste ecológico y social".

"El militarismo, la digitalización y la falsa transición energética son los tres grandes nichos de negocio de nuestra era. Y ello, está generando guerras, muerte, control social y destrucción medioambiental", han criticado desde este colectivo.

Frente a ello, Lizarraldea Bizirik - Pueblos Vivos ha apostado por "el trabajo común, el comercio local, por aprender junt@s, por las pequeñas instituciones honestas, por la ganadería extensiva y la agricultura respetuosa, por el valor de nuestro entorno natural, el saber de nuestros mayores, por la vida real y la inteligencia natural, por los proyectos planteados desde la necesidad y no desde la avaricia". "Se ha demostrado que la organización colectiva y la lucha contra estos macroproyectos sirve para frenarlos", ha destacado, a la vez que ha pedido "responsabilidad social a las instituciones que los están impulsando".

"Los pueblos queremos decidir nuestro presente y nuestro futuro, con soberanía, priorizando el cuidado del territorio y las diferentes forma de vida que en él habitan. Porque consumir más, no es vivir mejor", ha remarcado.

Según explican desde esta red, su objetivo es "unificar diferentes luchas que ya existen en nuestro territorio, ofrecer información, generar debate y crear un tejido comprometido con el medio ambiente y las necesidades sociales". Para ello, han organizado los 'Jueves de Lizarraldea bizirik', unas charlas que "invitan a la reflexión y al diálogo" sobre temas como la "transición energética, extractivismo, agro-ganadería, cambio climático, el militarismo, centros de datos y mucho más". Se llevarán a cabo en Larrión, Arizala, Arróniz y Oteiza.

Después de estas jornadas y a modo de protesta, la red ha convocado una manifestación el día 7 de noviembre en Estella a las 13.00 horas "en defensa del territorio".