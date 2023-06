Antonio Casado.- Oficio de mercaderes

MADRID, 20 Jun. (OTR/PRESS) -

En algo sí tiene razón el presidente del Gobierno durante su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. No se puede elevar a categoría el gol en propia meta del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuando dijo hace unos días que Bildu, la coalición en la que militan los herederos políticos de Eta, ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera.

Es rigurosamente falso que dirigentes y militantes socialistas asuman las tesis de Bildu hasta el punto de tenerlas por grandes apoyaturas del interés general. Pero también lo es que el PP abrace el marco ideológico de Vox por el hecho de que, como hace el PSOE, la mayoría se apoye en la minoría que acampa al mismo lado de la barricada.

Sin embargo, vemos como la potencia de fuego de los dos grandes, PSOE y PP, Sánchez y Feijóo, bloque de derechas y bloque de izquierdas, usa y abusa en el lanzamiento de esas dos pedradas de ida y vuelta. Unos, por frenar a Vox, como si su salto a las instituciones estuviera trompeteando el advenimiento de los siete males. Otros, por frenar el sanchismo, como si el precio de su continuidad en Moncloa fuese la entrada en los salones de unos criminales.

Nada nuevo en una precampaña electoral que exige a los periodistas la aplicación permanente del coeficiente reductor de todo lo que sale por la boca de los candidatos en lucha por el poder. Nunca mejor dicho. Véase el espectáculo yolandista (Sumar) ofrecido a la izquierda del PSOE, donde los sillones han desplazado a las ideas mientras volaban los cuchillos y los egos chocaban entre sí en una lamentable guerra fratricida.

Conviene estar prevenidos. Todas las precauciones son pocas ante los dispensadores de moralina democrática, que en tiempo de urnas brotan como los hongos después de la lluvia. Por lo general, más motivados por el huevo que por el fuero. Siempre arrimando el ascua a su sardina, a sus intereses o a sus preferencias personales.

A Sánchez lo descolocó Alsina cuando este lunes le preguntó por qué nos miente tanto. Y en una respuesta evasiva, hipotensa, desganada, como el amante del "no es lo que parece", después de haber sido sorprendido in fraganti, dijo que lo suyo no son mentiras sino "cambios de posición política" exigidos por la aritmética parlamentaria.

Es una piadosa forma de reconocer que en política los principios son los primeros en caer cuando se trata de luchar por la supervivencia en el poder, o por su conquista, que viene a ser lo mismo. Nada nuevo. Ya dejó escrito Platón que de todos los animales el hombre es el más listo porque sabe contar. No confundir la aritmética con el cálculo de los mercaderes. Pero la política es oficio de mercaderes es la política. Y al mercado es donde acuden los partidos a comprar o vender al peso su cosecha electoral en función del apetito de poder propio o ajeno ¿O no?