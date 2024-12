Antonio Pérez Henares.- 2025: Resistir, avanzar y vencer

MADRID 31 Dic. (OTR/PRESS) -

Una de las señas de identidad de Pedro Sánchez, el tercero de los vértices de su triangulo, tras la mentira y la traición, es achacar sus peores usos y actos a los demás. Acusar a los otros en suma de lo que hace y perpetra él. Por ejemplo, el mentir, por ejemplo el pisotear la Constitución y ahora el ataque, intento de control, colonización y puesta a su servicio personal de todos los poderes y contrapoderes del Estado y en particular y ahora del Poder Judicial y de la Prensa.

Ha sido él quien en ambos segmentos ha hecho todo lo posible por someterlos a su dictado. Lo ha hecho con la Físcalia General y con todo cuanto ha podido infestar, aunque por fortuna fracasó en lo sustancial y el acuerdo tomado bajo el paraguas y vigilancia europea para la renovación del CGPJ, se saldó con una victoria para el sistema democrático y la separación de poderes al establecer que las mayorías para la designación habían de ser amplias, y con ello evitar las imposiciones de sus candidatos.

Ese ha sido el triunfo de más largo alcance en la batalla por resistir a lo que cada vez se visualiza mas como un régimen caudillista y con crecientes derivas totalitarias y excluyentes. Pero los corifeos y papagayos sanchistas no cejarán de insinuar y vocear que todo viene de que muchos de los jueces no son sino una recua de fachas sin reciclar. Vamos, que los mas de treinta magistrados, desde los más prestigiosos miembros del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional hasta los de las primeras instancias, las provinciales y los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas, que tienen abiertas causas contra sus reatas y recueros son todos ellos unos ... ¿prevaricadores?. Pues que vayan al Juzgado y se atrevan a denunciar. Porque sino se quedan en lo que son: calumnias para escurrir el bulto de sus desmanes.

Con la Comunicación Sanchez ha intentando algo similar. Ponerlos a sus enteras ordenes. De una manera grotesca y obscena a los publicos como EFE o como en el caso de la RTVE, donde ha yugulado cualquier atisbo de pluralidad y objetividad, tropelía cometida ademas, en medio de los peores momentos de la catástrofe de la DANA, lo unico que hizo que se votara, lo que no podía esperar, aquel día de dolor y de luto. Eso lo ha conseguido. Amen de ellos también ha logrado tener como tropas militantes a multitud de medios privados que se han plegado por gusto y por interés, ambas cosas inseparables y se ha lanzado a un ataque continuo y feroz contra todos los que han osado resistir. Bulo y fango, fango y bulo es su mantra y consigna a repetir por todos sus corifeos y en especial por su nuevo cachican Oscar Puente y su mas escandalosa tamborilera, María Jesús Montero.

Una vez mas, el instrumental mas utilizado es hacer de sus propias artes e intenciones acusación contra los demás. Cada está mas demostrado que donde sí funciona y a destajo toda una maquinaria dedicada al cieno es en su a fabrica de AGITPROP ( siglas soviéticas de Agitación, Prensa y Propaganda) instalada y servida por cientos de operarios en la propia Moncloa.

Sin embargo, también aquí no solo ha pinchado en hueso sino que es de donde se le está respondiendo con la mayor contundencia y hasta provocando un resurrección de un periodismo comprometido con la la búsqueda de la verdad y con el principio aquel de contar lo que el poder quiere que no se cuente y ocultarlo a la población. Y así resulta que lo que llaman bulos son documentos, fechas, conversaciones, fotos, pantallazos, mensajes cruzados, pagos, pisos y hasta mantenimientos a costa del dinero de todos. Y es toda una cascada que no va a dejar de caer.

Este año que viene va a ser una año de Resistencia, perdonen que utilice la vieja y potente palabra y me abstenga de la que ha patentado él. Sánchez atacará cada vez con mayor furia, en particular a los arriba citados. Ellos sabrán resistir pero también la sociedad española en su conjunto, está, estamos, obligados a resistir y a responder. Resistir a sus mentiras, a sus engaños, a sus expolios, a sus intentos de irnos privando de nuestros derechos, de nuestra igualad. Tenemos que resistir. Por nuestra Patria, España, por nuestra Constitución y por nuestra Libertad. Va a ser un año duro. Pero no tenemos más remedio que ganar.