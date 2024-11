Antonio Pérez Henares.- La Historia de España tiene premio

MADRID 12 Nov. (OTR/PRESS) -

Cuando este año concluya, Puy du Fou, el parque temático con nombre francés que ha levantado bandera con la historia de España, habrá acogido en su recinto toledano a 1,4 millones de personas. Pocos creyeron en él pero hoy es un referente, un icono a escala nacional y mundial. Y son ante todo sus visitantes quienes se han convertido en sus mayores prescriptores para atraer a otros más. Hay una frase que lo define y se repite de boca a oreja. "¡Tengo que ir!. Nadie me ha hablado mal de él, al revés, todos bien" Un consejo con sabor "español".

Tratar a nuestra historia con sensibilidad y emoción, belleza, ha tenido, ¡que cosas!, premio y ha venido a demostrar, ¡que increíble, oye! que a los españoles les gusta y disfrutan sintiéndose vinculados e hijos y nietos de ella. Les alegra el alma que sus antepasados, sus abuelos, no sean de continuo insultados, como habitualmente es lo que tienen que escuchar.

O sea, que la Historia de España tiene premio y ese es el camino por el que Puy de Fou quiere proseguir con un importante anuncio que acaba de hacer. Ha creado sus premios de literatura y pintura para creadores y artistas con el pasado hispano como fuente de inspiración. Con una dotación importante, 10.000 euros para el primero y en escala, otros siete a repartir entre los finalistas y además la promoción de sus obras. El plazo de inscripción y envío ya está abierto y finalizará el 15 de enero. Los premios se entregarán a mediados de marzo en una gran gala en el parque que acogerá por aquellos día también una Feria de Libro Histórico en su interior donde estarán presentes los máximos referentes del género.

Para organizarlo ha querido contar, y ahí confieso que me siento un privilegiado por haber sido elegido para ello, tanto con la "Fundación Augusto Ferrer Dalmau", nuestro gran pintor histórico, como con la de "Escritores con la Historia" que me honro en presidir. Y todos hemos adquirido un compromiso firme y total, que entiendo que va a hacer a estos premios aún más atractivos: Se va a garantizar de manera absoluta la igualdad de oportunidades entre todos cuantos participen, manteniendo con el mayor rigor el anonimato de participantes y jurados hasta que no sean abiertas las plicas y proclamados los ganadores.

Serán pues unos premios para todos sin otra vara de medir que la calidad, tanto para quienes ya tienen nombre, obra y publicaciones como para quienes aspiran a tenerlas. Digo más, como coordinador de los mismos, les doy y comprometo aquí mi palabra de que ello así será. Y por ello me permito invitarles a participar. Pueden hacerlo por aquí: https://puydufouespana.com/espana/es/premios-puy-du-fou-espa...