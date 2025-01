Fermín Bocos.- En España hay cosas que no cambian

MADRID 2 Ene. (OTR/PRESS) -

En "Gerona", una novela de la primera serie de los Episodios Nacionales publicada en 1874, don Benito Pérez Galdós describe un panorama que al señalar a los políticos de su tiempo también estaba retratando a quienes vendrían después. Podría ser crónica de lo que acontece en la España de nuestros días .Escribía don Benito:" No sé qué tiene la política y la gente de este siglo que trastorna las cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles ,al modesto audacia y al honrado desvergüenza". Observando a los personajes que pueblan el retablo parlamentario actual dejo al lector de estas líneas la tarea de poner nombre a cada una de las categorías en las que recala don Benito describiendo la personalidad de los políticos de su tiempo.

No creo que fuera motivo de muchas dudas ubicar a un zascandil de la política como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el segundo de los recuadros; menos aún al desafiante Carles Puigdemont ,el prófugo cuya tolerada arrogancia explica por sí sola la desvergüenza de quien por interés tolera sus amenazas. Léase Pedro Sánchez. Y, qué decir de lo aplomado que estaría engastar a Jone Belarra, cabeza de lo que queda de Podemos, en el registro de audaces a fuer de debilidad política a los que se refiere Galdós.

La novela de Galdós fue escrita cuando en España estrenaba el reinado de Alfonso XII tras el Cafarnaúm político que precipitó el final de la Primera República. Otra época y otras condiciones sociales y políticas pero similares y sorprendentes similitudes en el comportamiento de quienes se dedican y viven de la política .Galdós que también participó directamente en política -fue diputado en varias legislaturas -,en otro pasaje se dolía del retraso del país como consecuencia decía de la falta de preparación de algunos responsables ministeriales. Encomiaba la meritocracia qué ,según su decir, podía convertir en estadistas a personas de extracción modesta. Los echaba en falta. No sé qué habría escrito tras analizar el currículo y la trayectoria profesional de quienes hoy están a la cabeza de algunos ministerios pero no cuesta imaginarlo . El tiempo pasa, pero en España hay cosas que no cambian .FB