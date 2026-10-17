Fermín Bocos.- Que nadie espere sosiego

MADRID 17 Oct. (OTR/PRESS) -

Vivimos tiempos de fuerte tensión social agravados por la expectativa de un cambio de ciclo político. Los mítines de la campaña electoral agitan viejos y nuevos fantasmas. La cordura decae y la demagogia se abre paso a través de la puerta grande del ruedo nacional.

La estrategia del 'muro' que demoniza la alternancia cuando quien la representa es la derecha ha sido el núcleo de los discursos de Pedro Sánchez desde que alcanzó la Presidencia pactando con todas las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE y con los partidos de las derechas independentistas. Ahora, tras ver que el Pleno del Congreso rechazó los decretos sobre la vivienda, da un paso más tratando de instalar en la opinión pública la idea -antidemocrática- de que la calle está por encima del Parlamento.

Por otra parte, al calor de la campaña, algunos dirigentes del PP, en la batalla por acuñar un titular, cometen errores como el de crear incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. Manca fineza.

Las encuestas agitan la palestra creando expectativas y estados de euforia prematuros en las derechas. Y espejismos en el PSOE, porque acontecimientos como la campaña de agitación creada alrededor del desahucio de Maricarmen parecen haber despertado a sectores de la izquierda que estaban desmovilizados.

Todo indica que la inopinada convocatoria de elecciones obedeció a un cálculo político como maniobra para intentar un control de daños ante los sondeos que pronostican el triunfo de las derechas. Sánchez sabe que no va a ganar, pero aspira a conservar una presencia parlamentaria suficiente que le permita sobrevivir al frente del PSOE a la espera del desgaste de los que vengan. A ese objetivo obedece la estrategia diseñada alrededor del desahucio de Maricarmen.

La acampada en la Puerta del Sol y las manifestaciones televisivamente estimuladas tras la muerte de la anciana no han hecho más que empezar. Con el añadido de una alerta sobre las pensiones, tensarán la cuerda junto con la huelga convocada por los sindicatos UGT y CCOO, tratando de empatar el relato con el que la derecha intentará reflejar las tropelías de la era sanchista: desde la amnistía hasta las cloacas, pasando por la invasión de Ceuta. Que nadie espere sosiego durante estos días.