Escaño cero.- En busca del votante perdido

MADRID, 14 Sep. (OTR/PRESS) -

Dicen los expertos electorales del PP que en los últimos años han perdido votos a su derecha, calculan que medio millón. Votos que han ido algunos a Vox y otros a ninguna parte.

Con este argumento intentan justificar que Pablo Casado parece estar escorándose a la derecha con la pretensión de recuperar los votantes perdidos.

Sea esta la razón u otra creo que a medio y largo plazo ese escoramiento es un error. En primer lugar porque elección tras elección ha quedado demostrado que las elecciones se ganan en el centro, en segundo lugar porque con algunos de los postulados rancios que defiende Casado va a terminar espantando a mucha gente joven.

Y añadiría otro error que en mi opinión está cometiendo el líder del PP es hacer oposición sobre todo a Ciudadanos.

En realidad PP y PSOE temen tanto a Ciudadanos que dedican buena parte de sus esfuerzos a intentar zarandear al Partido Naranja.

Claro que Ciudadanos tampoco termina de encontrar su sitio porque sus líderes han desdibujado su discurso y cada vez parecen menos centrados.

Si Pablo Casado teme a Ciudadanos en vez de derechizar su discurso lo que debería de hacer es centrarlo. Es decir disputar el espacio de centro-derecha, pero si para competir con Ciudadanos se derechiza entonces deja todo ese espacio libre a Rivera y los suyos.

No digo que Pablo Casado lo tenga fácil, porque no lo tiene, pero sí que debería afinar más a la hora de hacerse con un perfil político que no tenga ribetes de derecha pasada de moda.

Casado es joven, tiene buena imagen, puede conectar con muchos jóvenes como él, y lavar la imagen de su partido simplemente con exhibir actitudes distintas a las de sus antecesores. No solo claro, porque deberá de estar atento y cortar cualquier amago de corrupción que es en definitiva lo que le ha costado al PP perder el poder.

La sociedad española ha cambiado de arriba abajo y asuntos como el aborto, el matrimonio homosexual, las nuevas formas de familia, etc, están asimiladas sin ningún problema por una amplísima mayoría social.

Si Pablo Casado persiste en algunos de sus planteamientos con ribetes rancios puede que recupere ese medio millón de votos que en el PP dicen haber perdido, pero me parece a mi que perderán otro medio millón o mas de gente de derecha más dinámica y moderna, más centrada, y que puede terminar dando su voto a Ciudadanos.

En fin, es una opinión nada más.