Julia Navarro.- Los amigos y los otros

MADRID, 25 Ene. (OTR/PRESS) -

Pues ya está consumado otro acto más en el camino emprendido por Pedro Sánchez para rendir al Estado ante quienes delinquieron proclamando una República en Cataluña saltándose todas las leyes habidas. Y es que, en la comisión de Justicia del Congreso, se han aprobado enmiendas dirigidas a dejar limpios de polvo y paja a los procesados por formar parte de los Comités de Defensa de la República y a sus colegas del Tsunami Democratic. Naturalmente, y como no podía ser de otra manera, Sánchez ha contado con los inestimables votos de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y Junts. Así que pelillos a la mar con toda la violencia y comportamiento antidemocrático que los grupos independentistas catalanes desataron en 2017 y 2019. Al parecer hay actos terroristas que si no atentan contra "los derechos humanos" no tienen tanta importancia. Hay que tener una cara de cemento armado, y falta de escrúpulos, para defender tamaño dislate.

Pero es que, en nuestro país, hay dos tipos de ciudadanos: los amigos y socios políticos de Pedro Sánchez y su Gobierno y el resto.

Si usted pertenece al primer apartado tiene la suerte de poder hacer lo que le venga en gana, desde patear a un policía, a organizar un "golpe" contra la Constitución o proclamar la República, aunque sea la de su casa y cometer un acto, hasta ahora calificado de terrorista. Pero si usted pertenece al segundo grupo, entonces más vale que se ande con cuidado porque la ley sí rige para usted y por tanto no se librará del castigo que le corresponda si tiene usted alguna diferencia con Hacienda, si la necesidad aprieta y pongamos que alarga la mano al cesto de los tomates en un supermercado, si en el pasado tuvo un tropiezo con la ley, y si me apura incluso si se salta un semáforo, etc, etc, etc. De manera que si usted no forma parte de quienes jalean y dicen "sí bwana" a cuanto hacen Sánchez y los suyos, no tenga duda de que la ley se le aplicará con todo rigor.

Eso sí, me pregunto cuan grandes son las tragaderas de tantos dirigentes socialistas que sin ningún rubor dicen y se desdicen sin sonrojarse defendiendo lo indefendible.

No sé donde escuche que, hace años, en un país de América Latina uno de sus gobernantes, que no era precisamente un demócrata, tenía una política la más de clarificadora que resumía así: "A los amigos oro, a los enemigos plomo y a los indiferentes la ley vigente".

En nuestro país tenemos suerte porque si bien es verdad que a los amigos del poder se les amnistía aunque organicen golpes de Estado, a los adversarios y a los indiferentes solo se les aplica con todo rigor la ley vigente. Eso que salimos ganando.

Y no nos equivoquemos, con Sanchez y los suyos aún no lo hemos visto todo. Como bien dicen los independentistas catalanes todo lo que quieren lo tendrán.

Saben, el único consuelo es pensar que también esto pasará.