Julia Navarro.- La cabeza de Ábalos

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

Desde el PSOE le han pedido a José Luis Ábalos que coloque la cabeza bajo la guillotina y se la deje cortar para salvaguardar el buen nombre del partido.

En realidad de lo que se trata es que la "cabeza" del ex ministro sirva de cortafuegos para que el escándalo afecte lo menos posible a Pedro Sánchez.

Vaya por delante que, en mi opinión, el caso Koldo no va a acabar con la presidencia de Pedro Sánchez. Y no porque no debiera de ser así, sino porque nuestro Presidente ha aprendido a capear temporales. Ahí están sus "coros" desgañitándose de que ni el Presidente ni el PSOE van a permitir ni un gramo de corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga. ¿Nos lo creemos?. Bueno, allá cada cual.

Lo cierto es que el caso Koldo es un bache en el recorrido de Pedro Sánchez y naturalmente él y su equipo de confianza harán lo imposible por minimizar los daños y para eso necesitan la "cabeza" de Ábalos como responsable absoluto de todo lo llevado a cabo por el que fuera su mano derecha.

A lo que parece, el tal Koldo García tenía mando en plaza en el Ministerio de Transportes, pero antes había sido hombre de confianza del actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y desde luego no era ningún desconocido para Pedro Sánchez, ya que según se ha publicado fue el "guardian" de los avales que le ayudarían a convertirse en secretario general del PSOE. Esta parte de la historieta me resulta tan chusca como interesante.

Y cuando digo que "según se ha publicado" no me refiero solo a lo que se viene contando en los medios de comunicación sino que en ese libro titulado "Manual de Resistencia" firmado por el mismísimo Pedro Sánchez, cuenta que el tal Koldo García custodió día y noche sus 57 mil avales para su candidatura a la secretaria general de su partido. O sea que Sánchez debía de tener que alguien le "birlara" los avales y los puso bajo la protección de Koldo García. ¡Que fuerte!

Pero a lo que vamos. Ahora mismo en en los aledaños monclovitas piensan que la cabeza de Ábalos servirá para que el escándalo deje de salpicar a Pedro Sánchez y también al secretario de Organización del PSOE el señor Santos Cerdán, que es quién les presentó a Koldo García, por más que el escándalo también salpique a la Presidenta del Congreso, Francina Armengol y al ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Naturalmente uno puede conocer a alguien y confiar en que esa persona es poco menos que un santo, en este caso un militante honrado y cabal, y que luego te den gato por liebre. Dicho esto, lo cierto es que en los últimos años, desde el Presidente, pasando por muchos de sus ministros y dirigentes del PSOE, desencadenaron una campaña implacable contra Isabel Díaz Ayuso por tener un hermano que había participado en una empresa que había venido mascarillas en aquellos días aciagos del Covid. El hermano de Ayuso fue investigado por activa y por pasiva en sede judicial sin que se le haya condenado por ningún delito. Pero ya saben el refrán: "Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". Por cierto que el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, también tiene mucho que contar sobre a quién compró, las mascarillas el Ministerio de Sanidad.

De manera que Sánchez y los suyos tanto de presumir de honrados para terminar salpicados por el caso Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos y desde luego de toda confianza del partido.

Todo el caso Koldo García lleva a preguntarnos una vez más porque en su día Pedro Sánchez decidió cesar de manera fulminante a su entonces ministro de Transportes y dirigente de primera fila del PSOE.

Desde luego nadie podrá acusar a Ábalos de haber dicho hasta el momento una palabra de más. Aunque no cuela su intento burdo de querer señalar a la derecha como culpable de su caída en desgracia.

Lo que queda por ver en esta tragicomedia es si José Luis Ábalos va a entregar su cabeza a cambio de algo. Solo queda esperar.