Julia Navarro.- Escaño Cero: Refundación

MADRID, 16 Sep. (OTR/PRESS) -

Normalmente los partidos políticos se dan entre sí consejos envenenados. Sobre todo en nuestro país, en que no hay partido que no haga política cortoplacista. A todos les importa el hoy y les importa un pimiento las generaciones futuras.

A Pedro Sánchez lo que mas le conviene es que a Pablo Casado le vaya mal y de ahí que el caso Kitchen, que está incendiando al PP, crea que favorezca al PSOE.

Sin embargo y por una vez y, sin duda, sin que sirva de precedente, me parece a mí que de filas socialistas ha salido un consejo que quizá los dirigentes populares no deberían descartar y que no es otro que la refundación. Evidentemente a los dirigentes socialistas lo que menos les importa es que el PP salga adelante pero quizá sin proponérselo el consejo no sea tan malo.

Los casos de corrupción que vienen salpicando al PP, por muy del pasado que sea, van a dificultar que este partido encuentre el rumbo. Ya se que desde filas populares pueden decir que el PSOE no es precisamente un dechado de virtudes, como tampoco lo son el resto de los partidos, casi todos se han visto salpicados en mayor o menor medida por casos de corrupción. Pero siendo esto cierto, lo que no se puede negar es que el PP arrastra un historial que es como una losa para los actuales dirigentes.

Pablo Casado dice que él tan solo era diputado por Ávila cuando el caso Kitchen y siendo verdad eso no le salva de tener que dar la cara hoy y ahora dado que en estos momentos es el máximo dirigente de su partido.

Por ahora, Casado opta por esperar en qué derivan los acontecimientos recordando que, en ocasiones, los escándalos son más mediáticos que reales. De paso se sacude cualquier responsabilidad en el caso Kitchen alegando que de la misma manera que Sánchez no es responsable de Filesa o los GAL, él tampoco lo es de las posibles faltas de sus antecesores.

No le falta razón pero va a tener difícil esquivar la tormenta del caso Kitchen por más que en ocasiones resistir es vencer.

No obstante para poner punto y aparte con ese pasado que es una losa, no sería tan descabellado que Casado se pensara lo de refundar su partido.

El Gobierno tiene numerosos frentes abiertos, la coalición de socialistas y podemitas chirría, y los resultados de su gestión no son precisamente halagüeños; por eso el caso Kitchen les viene como anillo al dedo, de ahí que vayan a echar toda la leña que puedan al incendio que asola al PP. Por eso, Pablo Casado tiene que reaccionar y poner ese punto y aparte con el pasado para intentar salvar el futuro de su partido.