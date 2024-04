Julia Navarro.- El movimiento se demuestra andando

MADRID, 3 Abr. (OTR/PRESS) -

Obediencia debida. Esa es la premisa sobre la que Pedro Sánchez elige a los cargos públicos. Sí, claro que coloniza las instituciones con gente de su estricta confianza independientemente de su cualificación y trayectoria profesional. De manera que no es ninguna sorpresa la elección de Concepción Cascajosa, militante del PSOE para dirigir RTVE. Desde luego chirría este tipo de nombramientos de afines, porque hay sobrados profesionales del periodismo, con probada trayectoria profesional para ponerse al frente de RTVE. Pero pregunto: ¿Se le supone a la señora Carbajosa que por ser militante del PSOE va a ser más sectaria que su antecesora en el cargo, doña Elena Sánchez? Eso es mucho suponer teniendo en cuenta la gestión de doña Elena.

Así que a estas alturas de la historia del sanchismo no me preocupa especialmente que la señora Cascajosa vaya a dirigir el Ente público siendo militante socialista. Me preocuparé si en el desempeño de su gestión no es capaz de anteponer los intereses de los ciudadanos a los de su partido. Me preocuparé si se comporta como una militante con el carnet en los dientes, sin más criterio que el de obedecer lo que le puedan dictar desde el Gobierno o desde Ferraz. Me preocuparé también si los nombramientos que haga son de periodistas sectarios, que los hay, claro, como en todas partes. Me preocuparé si continúa gastando el dinero de los contribuyentes en favorecer a productoras amigas cuando en RTVE hay miles de trabajadores que pueden hacer los mismos programas o mejores que los de los amiguetes de turno, muchos de los cuales, a los programas me refiero, vienen siendo un auténtico fracaso, pero eso sí, alguien ya se ha embolsado el dinero de los contribuyentes. ¿Significa que no se puede contratar programas de fuera? No, eso sería absurdo. La cuestión es a quién se contrata y por qué.

De manera que, en mi opinión, la cuestión de fondo no es tanto la ideología de la señora Cascajosa, sino si va a ser capaz de estar a la altura de lo que los ciudadanos esperamos de cualquier cargo público y que no es otra cosa que gestionar en función de los intereses generales y no de los de su grupo político. Porque no caben engaños: todos tenemos ideología. Se puede ser un sectario con carnet o sin carnet. Yo he conocido sectarios de todo tipo y condición y muchos sin carnet de partido, que en ocasiones resultaban casi peores que los que lo tenían. Así que la idoneidad o no de la señora Cascajosa no solo hay que juzgarla solo en función de su carnet socialista

Otra cuestión es su competencia profesional y su experiencia y también su trayectoria. Aquí si hay opiniones diversas. No parece que tenga una trayectoria profesional de peso y, como a veces peco de cierta osadía, me voy a permitir recordar algunos nombres, ya que por RTVE han pasado Directores Generales muy distintos, desde Fernando Castedo que supuso una bocanada de aire fresco y un punto de inflexión durante los años de la Transición, pasando por Eugenio Nasarre, José María Calviño, la inolvidable Pilar Miro, Jordi García Candau, sin duda uno de los mejores directores generales del Ente Público, en realidad creo que ha sido el mejor de todos, por su profesionalidad y solvencia. También ha habido otros directores generales que, como Carmen Cafarell, intentaron gestionar con independencia. Entre los Directores Generales nombrados por el PP también los ha habido de todo tipo y condición y desde luego muchos de ellos antepusieron los interés de quienes les nombraron a los intereses ciudadanos, no sé si llevaban el carnet en la boca, pero casi, por ejemplo Pío Cabanillas, López Amor o González-Echenique. Eso sí me resulta de un cinismo militante que los mismos que ven la paja en el ojo ajeno no vean la viga en el propio. Porque insisto, la TVE de doña Rosa María Mateo o la señora Elena Sánchez no ha sido un modelo de independencia sino todo lo contrario. Repasen programas y colaboradores y "estrellas". A muchos de ellos no les ha hecho falta tener carnet para haber comprobado su disposición a cumplir con los que les habían nombrado.

Vaya por delante, y así lo llevo escribiendo desde hace décadas, que soy una firma defensora de los medios de comunicación públicos porque creo que estos SÍ pueden y deben de ser garantes de que los ciudadanos recibamos una información veraz y no condicionada a los intereses de un consejo de administración que defiende intereses privados. El problema es cuando quienes tienen la responsabilidad de servir a la sociedad no lo hacen y ponen el medio público al servicio de intereses partidistas.

Pero, como cuentan los viejos marineros, nunca se sabe si un barco es bueno o malo hasta que no se le echa al mar. Así qué habrá que esperar a que la señora Cascajosa elija equipo -ya saben, dime con quién andas y te diré quién eres- y tome las primeras decisiones. Solo en ese momento sabremos si va a ponerse al servicio de los ciudadanos o al servicio de su partido.