Julia Navarro.- Un respiro para Feijóo

MADRID, 19 Feb. (OTR/PRESS) -

Ya ha quedado grabado en el imaginario de la sociedad que Alberto Núñez Fejóo siempre se la "juega" ya sea en las elecciones gallegas como en cualquier otra cita política, mientras que Pedro Sánchez, pase lo que pase nunca pierde. En esta ocasión y a pesar de los pronósticos en contra, Núñez Feijóo ha ganado a través de Alfonso Rueda.

¿Y Pedro Sánchez? Pues en su caso, la propaganda monclovita por un lado y sus palmeros mediáticos por otro, han trabajado lo suyo para que si no gana unas elecciones el fracaso no sea suyo y si gana el éxito le pertenece.

Cabe preguntarse si la prometida amnistía a Puigdemont ha influido en el voto de los gallegos. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez prodigó su presencia en Galicia aunque, en vista del resultado electoral, no le ha lucido mucho.

La realidad es que el PP ha ganado las elecciones mientras que el PSOE las ha perdido y el BNG se coloca en un segundo y holgado puesto. Y no es extraño puesto que durante la campaña los socialistas parecían apostar más por el triunfo de Ana Pontón que por el propio, como si no creyeran en sus posibilidades, pero, eso sí, con la esperanza de que entre ambos partidos sumaran escaños suficientes para gobernar. A la vista está que los votantes del PSOE han optado por el BNG.¡ Menuda estrategia absurda la de los socialistas!. Pero a lo que vamos, Pontón ha logrado revitalizar al BNG y lo ha colocado un lugar prominente en el mapa político de Galicia con ese holgado y rotundo segundo puesto que hace de ella una líder con proyección nacional.

No conozco a Ana Pontón por tanto la idea que tengo sobre ella la he ido acuñando desde la distancia. En mi opinión es una versión de Yolanda Díaz, dos mujeres capaces de vestir viejas ideologías como si fueran nuevas.

Eso si, no dejo de preguntarme por el "porrazo" que se ha dado Yolanda Díaz y su Sumar precisamente en su tierra, al igual que se ha dado otro porrazo morrocotudo Podemos y no digamos VOX.

Tres fracasos estrepitosos que es de suponer que deberían hacer reflexionar a los líderes de estas formaciones.

En el caso de VOX este partido cuyos dirigentes parecen haberse escapado de un NODO, no deja de ser un escollo en el camino del PP. En cuanto a Sumar... me parece a mi que el proyecto de Yolanda Díaz no termina de arrancar. Y Podemos se está convirtiendo en irrelevante. Ahora hay que esperar los movimientos de los unos y los otros para intentar otear el futuro.

Galicia ha hablado en las urnas y ha salvado a Núñez Feijóo. Al menos por ahora.