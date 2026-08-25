Rafael Torres.- Una inacción descabellada

MADRID 25 Ago. (OTR/PRESS) -

Quienes quisieron tumbar al Gobierno de España como castigo por su denuncia activa del genocidio de Israel en Gaza no esperaban su preciosa colaboración en el plan de acoso y derribo. Porque, en efecto, a la acción organizada y salvaje de arrojar al mar a 80.000 seres humanos mediante la burda facilitación de su éxodo hacia una falsa quimera, se ha sumado incomprensiblemente la desastrosa respuesta del gobierno concernido, el nuestro.

La tradicional inanidad de agosto, ya de suyo tan deplorable pues la vida y sus problemas no entienden el "cerrado por vacaciones", no basta a explicar, desde luego, la inacción descabellada del gobierno español, y del Estado, ante la tumultuaria violación de nuestra frontera en Ceuta con Marruecos, preámbulo inquietante de nuevas y peores violaciones a causa de esa descabellada inacción precisamente. España, es decir, su gobierno y su Estado, han mostrado abierta e impúdicamente al mundo su debilidad, pero han mostrado también algo peor, la inhumanidad en el trato dispensado a las criaturas que han actuado de machacas de los artífices del plan contra nuestro país, y que aún vagan desamparados por las calles, las playas y los descampados de Ceuta, creando angustia y confusión entre sus habitantes.

Entre los urdidores de la agresión a nuestro país los hay, según parece, de diversos propósitos, desde los que han buscado con ella la represalia por nuestra defensa del Derecho Internacional frente a los desmanes de Trump y Netanyahu, hasta el que se ha servido de esa funesta compaña para avanzar en su objetivo de invadir nuestras ciudades del norte de África. Así mismo, se percibe la intención de desvelar también la debilidad de Europa con esa maniobra desestabilizadora que buscaba romper sus costuras, pero frente a semejante operación se ha visto a un gobierno ausente, y a una oposición absurda y dislocada invitándole a prevaricar con la expulsión por las bravas de los menores o lanzando la estúpida idea del confinamiento en Ceuta. Los que quisieron tumbar al Gobierno de España, en fin, seguro que no contaban con la suicida e impagable colaboración de éste.