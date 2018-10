El Abanico.- La Costa del Sol apuesta por la alta cocina

Publicado 31/08/2018 8:00:13 CET

La gastronomía se ha impuesto en nuestro país como un valor al alza y lo ha hecho con tanta fuerza que ha logrado incluso sortear la crisis, lo que en modo alguno quiere decir que no haya restauradores, algunos prestigiosos, que han tenido que cerrar sus locales ante la bajada de ingresos, y otros, que al verse obligados a subir los precios, han ido perdiendo los clientes poco a poco.

Han sobrevivido los grandes, los de reconocido prestigio: Arzak, Subijana, los hermanos Roca, Adúriz, Berasategui o aquellos que tuvieron el acierto de traspasar sus empresas, aunque no así su nombre ni el secreto de sus exquisitos platos y que hoy son el espejo en el que se miran los jóvenes emprendedores amantes de la buena mesa.

A ese "boom" gastronómico se ha sumado, cómo no, Marbella, destino turístico de los paladares más exquisitos, donde triunfan Dani García, el Marbella Club, La Meridiana, D.O Mar (antiguo Toni Dalli), Trocadero, Félix, y El Ancla, que sumados a las discotecas y centros de ocio de lujo, como KHA y NAO, están empeñados en rejuvenecer la clientela para así competir con Ibiza. ¿Que cómo lo han hecho?. Atrayendo turistas que no solo buscan sol y playa. Tal es el caso de Málaga, que se ha convertido en un centro cultural de primera categoría, o Estepona que ha cambiado su fisonomía en apenas unos años, desde que llegó al gobierno municipal José María García Urbano, notario y registrador de profesión, y muy concienciado con los problemas de su ciudad y la necesidad de ofrecer nuevos alicientes a quienes desean cambiar de aires a un lugar más asequible y moderno.

No hay que olvidar que en los años 70 y 80, fueron los cocineros vascos y catalanes (Arzak, Subijana, Ferrán Adria, Santamaría, Carmen Ruscadella o los Hermanos Roca) los que se pasearon por medio mundo para dar a conocer nuestra gastronomía, la más innovadora, sin olvidarse de aquella otra que forma parte de nuestros sabores de infancia, lo que cocinaban nuestras madres y abuelas, que sigue siendo el origen de la nueva cocina.

A TVE hay que agradecer también que haya apostado por programas como "Master Chef", o en su día el de Karlos Arguiñano, que ha logrado que muchos jóvenes se matriculen en las escuelas de cocina. Una de las más famosas, la del Padre Luis Lezama, quien a base de tesón y una generosidad sin límite, ha logrado encauzar la vida de muchos jóvenes que no sabían hacía donde dirigir sus pasos y que hoy forman parte de ese ejército de cocineros que serán los que sustituyan a los grandes cuando estos decidan pasarles el testigo.