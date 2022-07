Apple Watch Series 8 incluirá un sensor de temperatura corporal capaz de detectar la fiebre, según Gurman

MADRID, 5 Jul. (Portaltic/EP) -

El próximo 'smartwatch' Apple Watch Series 8 incluirá nuevas funciones de seguimiento de la salud, entre las que se encuentra la capacidad de poder detectar si el usuario tiene fiebre y los cambios bruscos de su temperatura corporal.

Según ha recordado el analista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín de noticias 'Power On', este dispositivo, cuyo lanzamiento se espera para otoño, incorporará una función estrella en la que Apple lleva meses trabajando.

Fue el pasado mes de abril cuando Gurman adelantó que la compañía estaba tratando de incorporar un sistema de detección de la temperatura corporal a este modelo y que había sido sometido a pruebas internas.

Ahora, Gurman ha confirmado que esta caraterística estará integrada tanto entre las funcionalidades del 'smartwatch' Apple Watch Series 8 estándar como para otra edición destinada a deportistas.

No obstante, ha descartado que llegue a la versión final de la versión SE de este 'wereable', cuyo lanzamiento también está previsto para este año.

Gurman ha puntualizado que esta funcionalidad, aún en fase de pruebas, no ofrecerá al usuario una temperatura específica, como un termómetro.

Lo que sí será capaz de hacer es determinar la posibilidad de que el usuario tenga fiebre. En ese caso, podría recomendarle el uso de un termómetro específico o bien que acuda a un médico.

Conviene recordar que, además de Gurman, el analista Ming-Chi Kuo, también auguró el pasado mes de mayo a través de Twitter el posible debut del sensor de medición de la temperatura personal este mismo año.

(1/3)Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production.