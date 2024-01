LG aumenta un 70% el rendimiento gráfico de sus nuevos televisores OLED con el procesador Alpha 11 IA

MADRID, 3 Ene. (Portaltic/EP) -

LG Electronics ha anunciado la ampliación de su familia de televisores con los nuevos modelos LG Signature OLED M4 y LG OLED G4, que equipan el nuevo procesador Alpha 11 IA, con el que aumentan su procesamiento gráfico un 70 por ciento.

La firma tecnológica ha desarrollado sus nuevos televisores OLED bajo el enfoque 'Sync to You, Open to All' (Sincronizado contigo, abierto a todos), un lema que muestra su objetivo de crear experiencias personalizadas para cada usuario, así como productos accesibles y servicios a medida.

Esta familia de televisores OLED viene a mejorar la integración de la Inteligencia Artificial (IA) con un análisis de la imagen píxel a píxel, el cual aumenta la nitidez de los objetos y los fondos.

Por otra parte, LG ha matizado que, con la tecnología Dynamic Tone Mapping Pro, se crean imágenes con un aspecto más tridimensional, puesto que esta característica divide las imágenes en bloques y ajusta el brillo y el contraste analizando las variaciones en los puntos en los que la luz entra en escena.

Los dos televisores que reúnen todas estas características y que conforman su nueva familia OLED son LG OLED G4 y LG Signature OLED M4. Este último, además, estrena un nuevo tamaño de 65 pulgadas y cuenta con transmisión inalámbrica y audio de hasta 4K 144Hz gracias a la solución Zero Connect Box.

LG ha explicado que ambos modelos están equipados con el procesador Alpha 11 IA, que "mejora eficazmente la calidad de imagen y audio", según una nota de prensa. De esta manera, aumenta un 70 por ciento su rendimiento gráfico y ofrece una velocidad de procesamiento un 30 por ciento más rápida que la de los televisores predecesores de la marca.

Otra de las funciones que incorporan ambos modelos es IA Sound pro, que separa las voces de la banda sonora para mejorar la claridad de los diálogos y generar una sensación que permite escuchar el sonido envolvente 11.1.2 como si "emanara del centro de la pantalla".

Los televisores también incluyen Game Optimizer, una función que permite a los jugadores cambiar entre los preajustes de pantalla que se han diseñado para distintos géneros de juego; y son compatibles con Nvidia G-Sync y AMD FreeSync.

Asimismo, funcionan con la última versión de webOS, que hace que la experiencia de usuario sea más fluida y permite ajustar la calidad de imagen con Picture Wizard y crear hasta 1diez perfiles de usuario individuales.

Con ella, los televisores de 2024 pueden interactuar con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el estándar de conectividad Matter, Apple AirPlay y Google Chromecast. Y se pueden emparejar con otros accesorios como barras de sonido de la marca, puesto que cuentan con conectividad inalámbrica de WOWCAST Built-in y WOW Orchestra, para crear una inmersión de audio tridimensional.

Por último, la compañía ha dicho que estos televisores también introducen diferentes funciones de accesibilidad y personalización disponibles en la sección 'Accesibilidad' de Quick Card.

Por otra parte, la firma ha recordado el programa programa de actualizaciones de 'software' webOS Re:New, que permite a los usuarios de las 'smart TV' de LG contar con una experiencia actualizada durante los próximos cinco años. Es compatible con los modelos LG QNED Mini LED 8K de 2022 y LG OLED TV de 2022, y se extenderá a más modelos en el futuro.