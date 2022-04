DuckDuckGo ahora protege del rastreo de la tecnología AMP de Google

MADRID, 21 Abr. (Portaltic/EP) -

DuckDuckGo ha anunciado que sus servicios han empezado a proteger frente a la carga rápida de páginas web móviles AMP de Google, una tecnología que a su juicio merma la privacidad de los usuarios y prioriza las páginas que la han adoptado frente a las que no.

La herramienta de código abierto Accelerated Mobile Pages (AMP) habilita la carga rápida de sitios web en dispositivos móviles y mejora su rendimiento, como ha defendido Google a medida que lo ha ido incorporando a servicios como Gmail o Chrome.

Para DuckDuckGo, en cambio, AMP es una tecnología que rastrea la actividad del usuario, y que "afianza el monopolio" de Google en tanto que fuerza a los editores a adoptarla "al priorizar los enlaces de AMP en la búsqueda y favorecer los anuncios de Google en las páginas de AMP", como ha expresado en una publicación en Twitter.

La empresa responsable del navegador homónimo, que siempre se ha presentado como la alternativa a Google que protege la privacidad de los usuarios, ha decidido introducir protecciones frente a la tecnología AMP en sus aplicaciones y extensiones.

Por este cambio, que ya se ha implementado, las aplicaciones de DuckDuckGo para iOS, Android y Mac y las extensiones para Chrome y Firefox mostrarán la web original del editor en lugar de la adaptada a AMP.

