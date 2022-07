Twitch presenta 'Guest Star', la nueva función que permitirá invitar a hasta cinco creadores y espectadores a un directo

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

Twitch ha presentado una nueva herramienta que, bajo el nombre de 'Guest Star' (estrella invitada), permite a sus creadores de contenido traer hasta cinco invitados, ya sean creadores o sus propios espectadores, a sus retransmisiones.

La plataforma ha celebrado un nuevo episodio de sus Twitch Patch Notes llamado 'Be our guest' (Sé nuestro invitado) con una retransmisión en la que ha adelantado futuras características que llegarán a sus usuarios.

Una de estas nuevas funciones es 'Guest Star'. Esta iniciativa permitirá a los creadores de contenido invitar a hasta cinco personas a sus 'streamings'. Además, Twitch ha apuntado que pueden tratarse tanto de espectadores como de otros creadores de la plataforma.

"Guest Star is a tool that makes it easy, safe and fun for creators to bring guests - whether it's other creators or viewers - on stream." pic.twitter.com/Q64rn78Bcl