Apple celebrará WWDC 2024 del 10 al 14 de junio en formato 'online' y con un evento presencial de inauguración

MADRID, 27 Mar. (Portaltic/EP) -

Apple ha anunciado que celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2024 del 10 al 14 de junio en formato 'online' y de forma gratuita, aunque contará con un evento presencial el día de la inauguración.

El evento anual para desarrolladores de la compañía dirigida por Tim Cook tendrá lugar en su sede central de Apple Park (Estados Unidos) y dará a conocer las últimas novedades a nivel 'software' de sus dispositivos y de los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS.

También ofrecerá recursos y soporte a los desarrolladores para que puedan mejorar sus aplicaciones y juegos, así como acceso a los expertos de Apple e información sobre nuevas herramientas y funciones.

Todo ello, tal y como ha subrayado la tecnológica estadounidense en un comunicado en su web, forma parte de su "compromiso continuo de ayudar a los desarrolladores a mejorar sus aplicaciones y juegos" para los dispositivos de Apple.

Por otra parte, se espera que la compañía dé a conocer algunos avances sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en sus dispositivos y sistemas operativos. En este sentido, el pasado mes de febrero Apple confirmó que está trabajando en tecnologías de IA, así como desarrollando características de IA generativa.

Siguiendo esta línea, recientemente se pudo conocer que Apple estaba negociando con Google y OpenAI para incorporar sus motoros de IA en los iPhones, mediante actualizaciones de 'software' a finales de este año.

"La WWDC se trata de compartir nuevas ideas y brindar a nuestros increíbles desarrolladores herramientas y recursos innovadores para ayudarlos a hacer algo aún más maravilloso", ha manifestado la vicepresidenta de Relaciones Mundiales con Desarrolladores de Apple, Susan Prescott, al respecto.

Así, además de la conferencia de inauguración, que tendrá lugar el 10 de junio de forma presencial, Apple ha detallado que el evento de este año se extenderá hasta el 14 de junio y que contará con sesiones de vídeo, además de oportunidades para interactuar con diseñadores e ingenieros de Apple, así como opciones para que los desarrolladores conecten con la comunidad global.

Igualmente, WWDC 2024 contará con un espacio para los estudiantes, que podrán descubrir el 'software' y las tecnologías más recientes de Apple a través del Swift Student Challenge, un programa con el que la compañía pretende impulsar "la próxima generación de desarrolladores, creadores y emprendedores".

Para acceder al contenido de WWDC 2024, Apple pondrá sus conferencias a disposición de los desarrolladores y estudiantes a través de la aplicación Apple Developer, el sitio web de Apple Developer y, como novedad, en YouTube.

Así, Apple ha creado un canal oficial de YouTube para desarrolladores, en el que recogerá todo el contenido de las conferencias enmarcadas en el WWDC 2024, de manera que los usuarios interesados puedan acceder a ellas más fácilmente.

Por el momento, el canal de YouTube permite ver el contenido de las conferencias y sesiones que se llevaron a cabo en el evento del pasado año WWDC 2023. Sin embargo, cuando se celebren las de este año también se irán añadiendo a esta plataforma.

