Publicado 19/05/2026 12:09:23 +02:00CET

Expertos aseguran que hay que tener "mentalidad de adaptación" ante la llegada de la IA

Madrid, 19 de mayo de 2026. Cristina Roca, coordinadora de Área en la Subdirección General de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital y Julián de Cabo, Chief Strategy officer en Sngular, reflexionan sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector empresarial y recalcan que lo importante es tener "mentalidad de adaptación" y formarse para estar "en la cresta de la ola", puesto que el objetivo es "ganar productividad en el puesto de trabajo" y aprender a "usar la IA y no dejar que la IA te use a ti", han aseverado.