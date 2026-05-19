La IA centra la II Jornada Tecnológica de Europa Press, con el foco en innovación y empleo

Madrid, 19 de mayo de 2026. El Gobierno da un paso más en la computación cuántica en España con la ampliación de capacidad del ordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center con la "incorporación de un nuevo chip de 35 cúbits, desarrollado con tecnología 100% europea y bajo un modelo de acceso abierto". Así lo ha defendido María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la apertura de la II Jornada Tecnológica de Europa Press, donde expertos del sector público y privado han abordado los retos de la inteligencia artificial en una primera mesa redonda que ha destacado la importancia de regular la IA, sin frenar la innovación y con la protección de las personas en el centro. Además, la jornada continuó con una segunda mesa centrada en cómo convertir la digitalización y la inteligencia artificial en resultados tangibles para empresas, startups y empleo.