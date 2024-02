Disney Epic Mickey: Rebrushed, Grounded y Endless Ocean Luminous llegarán a Nintendo Switch en 2024

MADRID, 21 Feb. (Portaltic/EP) -

Disney Epic Mickey: Rebrushed, Grounded y Endless Ocean Luminous son algunos de los juegos que llegarán este año a la videoconsola Nintendo Switch, que la compañía ha anunciado como parte de una actualización sobre sus socios de desarrollo y distribución.

La compañía nipona ha celebrado este miércoles un nuevo Nintendo Direct centrado en los socios desarrolladores y distribuidores, que han compartido los títulos que llegarán a la consola este 2024, y que abarcan una variedad de géneros, desde acción y plataformas y hasta puzles y disparos.

Uno de los títulos anunciados es Disney Epic Mickey: Rebrushed, un clásico de acción, aventuras y plataformas en 3D, lanzado originalmente en 2010 para Wii, que lleva a los jugadores a una aventura en el Páramo, un mundo inspirado en historias clásicas de Disney. Además de gráficos actualizados y otros cambios, Mickey Mouse, el protagonista de esta aventura, cuenta con nuevas habilidades.

World of Goo 2 (23 de mayo) es la secuela de World of Goo, y en ella los usuarios pondrán a prueba su imaginación y usarán criaturas líquidas llenas de vida para construir puentes, hacer crecer torres, terraformar terrenos y abastecer máquinas voladoras, en más de 64 niveles.

Otra novedad para Switch es Grounded, que llegará el 16 de abril. Los jugadores, reducidos al tamaño de una hormiga, deberán sobrevivir, construir y explorar en este juego cooperativo de aventura y supervivencia en el que los insectos reaccionan a sus movimientos.

Del equipo responsable de Sonic Mania ya está disponible Penny's Big Breakaway. Este plataformas 3D animará a los jugadores a hacer todo tipo de acrobacias y trucos a lo largo de once exuberantes mundos y 40 niveles para dar esquinazo al implacable ejército de pingüinos del Emperador.

Endless Ocean Luminous (2 de myo) es la nueva entrega de la saga Endless Ocean, de Nintendo, y en ella los jugadores se sumergirán en un vasto mundo submarino que cambia con cada expedición para explorar las profundidades del mar Velado en solitario o en compañía de hasta otros 29 jugadores en línea.

Asimismo, cinco títulos desarrollados por Rare se han añadido este miércoles a las colecciones de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión: Killer Instinct y Battletoads in Battlemaniacs (SuperNES), Snake Rattle N Roll y R.C. PRO-AM (NES) y Blast Corps (N64).

También llegará a Switch STAR WARS: Battlefront Classic Collection (14 marzo), que incluye STAR WARS Battlefront (2004) y su secuela, STAR WARS Battlefront II (2005). Cada juego cuenta con campañas en solitario, enfrentamientos locales multijugador y batallas en línea para hasta 64 personas.

En South Park: Snow Day! Los jugadores aunarán fuerzas con Cartman, Stan, Kyle y Kenny para salvar el pueblo en este juego de acción cooperativo que llegará a Nintendo Switch el 26 de marzo. Un mes más tarde (25 abril) llegará Another Crab's Treasure, título en el que encarnarán a un cangrejo ermitaño y se esforzarán por recobrar su preciada concha en esta épica aventura por un océano contaminado.

Contra: Operation Galuga (12 marzo) es una nueva versión del clásico juego de acción de los 80 que regresa cuenta con gráficos modernos, funciones inéditas y combates cooperativos que llegará el 12 de marzo. También ese mes desembarcara en Switch Pepper Grinder (28 marzo), un juego de acción, plataformas y excavaciones.

El juego de combinar frutas Suika Game contará con un pase de temporada en forma de contenido descargable de pago que añadirá combates locales para dos jugadores y, en el futuro, un modo multijugador en línea. Por su parte, la aventura musical Snufkin: La melodía del Valle de los Mumin (7 marzo) llevará a los jugadores a este valle, al que deberán devolver la armonía creando para ellos una sinfonía, subrayada por la música y las melodías del grupo islandés de posrock Sigur Rós.

En Tales of Kenzera: ZAU (23 abril), los jugadores se embarcarán en un juego de acción y aventura inspirado en la rica mitología de los pueblos bantú. Encarnarán a Zau y lidiarán con sus propias emociones para convertirse en un digno Nganga o sanador espiritual, y así recobrar el espíritu de su padre.

Otro de los títulos que llegarán a Switch es Ender Magnolia: Bloom in the mist, secuela de Ender Lilies: Quietus of the Knights, en la que los jugadores explorarán un mapa interconectado lleno de secretos e intriga.

AiAi y sus amigos regresan en Super Monkey Ball Banana Rumble (25 junio), una nueva aventura de la serie Super Monkey Ball en la que los jugadores dispondrán de más de 300 opciones para modificar su personaje, y podrán rodar por más de 200 niveles, adelantar a los rivales con el nuevo movimiento acelerón giratorio y jugar con amigos en el nuevo modo aventura cooperativo. Y, por primera vez en la serie, hasta 16 personas podrán verse las caras en una competición en línea.

Monster Hunter Stories (verano) recupera el título lanzado en 2017 para Nintendo 3DS con una versión mejorada que cuenta con gráficos en alta definición, doblaje en inglés y japonés, un museo repleto de ilustraciones y temas musicales del juego, y contenido adicional que previamente solo estaba disponible en Japón.

También llegarán a Switch el título de cartas y carreras Pocket Card Jockey: Ride On!, el jrpg Shin Megami Tensei V: Vengeance (21 junio), la aventura de puzles Arranger: A Role-Puzzling Adventure (verano) y el título de rol y fantasía táctica Unicorn Overlord.

Los usuarios se adentrarán en el mundo de Guardianes de la Noche en en este nuevo juego de tablero (26 abril), en el que habrá eventos y minijuegos durante el día, y desafíos por la noche. Mientras que con Gundam Breaker 4 los jugadores crearán el Gundam definitivo y lo usarán en una variedad de misiones de combate.

También se ha anunciado FANTASY LIFE i: La pequeña ladrona del tiempo (10 octubre), en el que los jugadores podrán alternar entre 14 roles diferentes, llamados Oficios, y explorar una nueva isla repleta de misterios. En SWORD ART ONLINE Fractured Daydream viajarán a una versión distorsionada del mundo de SAO que existe más allá de los recuerdos, el tiempo y el espacio, en este juego de acción que cuenta con un modo en solitario y un modo cooperativo en línea

El juego de rol y acción histórico Kingdom Come Deliverance - Royal Edition los jugadores encarnarán a Henry y se moverán por un mundo abierto lleno de combates, castillos y bosques. Podrán mejorar sus habilidades, conseguir ventajas, forjar equipamiento y lidiar con todo tipo de retos usando el sigilo, mediante el combate cuerpo a cuerpo, recurriendo a la persuasión o a la coerción, teniendo en cuenta que las decisiones que tomen influirán el mundo que les rodea.