Un jugador de Football Manager logra el Récord Guinness a la partida más larga de la historia dentro del juego

MADRID, 26 Abr. (Portaltic/EP) -

Pawel, un jugador de Football Manager 2018, ha logrado el Récord Guinness a la partida más larga de la historia dentro del juego, con 416 años y 134 días del simulador futbolístico.

La cuenta oficial de Récord Guinness ha anunciado en su perfil de Twitter la gesta de Pawel, que ha hecho historia en el mundo de los videojuegos gracias a su partida en Football Manager 2018.

Este jugador ha entrenado equipos dentro del simulador futbolístico desde el 4 de enero de 2018 hasta el 18 de mayo de 2434. La cuenta de Récord Guinness ha destacado que Pawel solo se tomó 260 días libres en el juego, lo que agranda aún más su hazaña.

New record: Longest single game of @FootballManager - 416 years and 134 days.Pawel played on Football Manager 2018 and managed teams from the 4th January 2018 up until the 18th May 2434 and only took 260 days off!???????????? ??