Los 15 nuevos programas especiales de modernización de la defensa saldrán adelante antes de final de año

Archivo - Fachada del Ministerio de Defensa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 15 nuevos programas especiales de modernización (PEM) del Ministerio de Defensa saldrán adelante antes del final de este 2026, según ha confirmado este martes el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ivorra ha detallado que está previsto que este octubre el Consejo de Ministros apruebe el real decreto de prefinanciación y se espera que las contrataciones se pongan en marcha "a final de año". "Seguimos a todo tren", se ha congratulado.

La nueva tanda de PEM prevé una inversión de hasta 32.000 millones de euros para mantener el gasto militar de España por encima del 2% del PIB. Abarcan los sectores de poder aéreo y aeronáutica, sistemas de misiles y defensa antiaérea, capacidades navales, helicópteros y comunicaciones seguras y mando y control, entre otras. Con estos, el Ministerio de Defensa tiene en marcha 95 PEM para modernizar las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, Ivorra ha reclamado "acortar los tiempos" entre las necesidades de las Fuerzas Armadas y los procesos de la industria. Si bien ha reconocido que la estructura actual es "buena y rigurosa" también es "lenta". "Cuando la evolución tecnológica es tan rápida, algo debemos hacer", ha incidido, y ha apuntado a la "simplificación burocrática".

Asimismo, cree un "problema" que la industria y las Fuerzas Armadas españolas "no conciben el fracaso" y, durante su intervención, ha reiterado la necesidad de alcanzar la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica.