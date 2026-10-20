El Gobierno autoriza dos contratos para mantenimiento y operatividad de los blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra

Archivo - Imagen de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' entregados al Ejército de Tierra, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Almería. A 16 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes dos contratos destinados al mantenimiento y la entrada en servicio de los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, por un valor total de 68.406.000 euros.

Según se recoge en las referencias del Consejo de Ministros, Defensa va a destinar 53.996.000 euros al Acuerdo Marco que permitirá el mantenimiento y la operatividad de estos vehículos blindados, mediante apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia en las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra. Este contrato tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogable dos años más.

Por otro lado, ha autorizado otro contrato por un valor estimado de 14.410.000 euros y con una duración hasta el 31 de diciembre de 2029, sin posibilidad de prórroga.

Este tiene como finalidad asegurar la disponibilidad operativa de los vehículos, la operación segura, así como la eficiencia económica en la gestión del programa desde la etapa de preparación y durante la etapa de vida operativa de los 8x8 Dragón. Para ello, se pondrá en marcha la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Vehículo.

El consorcio de empresas Tess Defence --controlado por Indra y participado por Santa Bárbara, Sapa y Escribano-- ha sido el encargado del desarrollo de este tipo de blindados.

El programa de los 8x8 ha causado tensiones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio debido a los sucesivos retrasos en las entregas de las unidades y diversas deficiencias técnicas. A finales de septiembre, Tess Defence entregó al Ejército de Tierra un nuevo lote y ha alcanzado ya el centenar de unidades entregadas de las casi 350 previstas.