Bustinduy avisa de "sanciones ejemplares" para las empresas que lleven a cabo prácticas abusivas o fraudulentas

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado este lunes de "sanciones ejemplares" para aquellas empresas que incumplan la normativa en materia de consumo y lleven a cabo prácticas abusivas o fraudulentas, como el denominado 'Greenwashing' o 'Ecoblanqueo', haciendo que sus productos parezcan sostenibles y ecológicos cuando en realidad no lo son.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Carne Cruda, recogida por Europa Press, en la que ha dicho que, desde que tomó posesión del cargo como ministro, ha podido hacer "muchas cosas, pero menos" de las que le gustaría. Así, ha señalado que el escenario postelectoral que quedó en España tras las generales de julio de 2023, con las mayorías parlamentarias existentes y la caída de los presupuestos para este año, "limitan el radio de acción" de un Ministerio como el suyo.

Desde entonces, el Ministerio se ha centrado en "dos grandes proyectos legislativos": las leyes de Familias y Servicios de Atención a la Clientela, que "buscan ampliar derechos en el ámbito de la política social y de la política de defensa de los consumidores". Bustinduy confía en que puedan retomar su tramitación política en cuanto pasen las elecciones catalanas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también ha puesto en valor la futura Ley de Consumo Sostenible para regular el derecho a la reparación, la lucha contra el blanqueamiento ecológico o la protección contra prácticas desleales, que "va a ser una iniciativa importante".

Pablo Bustinduy ha afirmado que la administración tiene conocimiento de este tipo de fraudes ya que en España hay un movimiento de consumidores "muy vigoroso" que realiza estas denuncias. No obstante, ha añadido que, para poder llevar a cabo las investigaciones, se requieren "muchos recursos". "Tenemos menos de los que nos gustaría", ha remarcado.

El ministro ha argumentado que, a veces, tienen que "entrar en una disputa con grandes empresas" y estas disponen de departamentos jurídicos y de la capacidad de contratar abogados. "Hay una asimetría evidente", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno tiene algo de su lado y "es la ley", que "se aplica por igual a todos, independientemente del poder que tengan". "Así que, el Ministerio de Consumo va a cumplir con sus obligaciones y lo va a hacer por medio de sanciones ejemplares", ha subrayado.

Sobre la Ley de Familias, el ministro ha reconocido que no le parecen suficientes los 100 euros mensuales por hijo para fomentar la natalidad que contempla la ley. "España es una anomalía en Europa. España es uno de los pocos países que no tiene una prestación universal por crianza. Esta es la batalla que he querido dar en esta legislatura", ha remarcado.

"La universalidad es la manera de conseguir que las prestaciones lleguen a todas partes, lleguen inmediatamente y sin implicar una carga burocrática grande. De lo que tienen que ir acompañadas estas prestaciones es de una reforma fiscal realmente progresiva", ha defendido Pablo Bustinduy, que se ha comprometido a "pelear" y dejarse "la piel para conseguirlo".

Bustinduy cree que en la tramitación parlamentaria se pueden ampliar las medidas que incluye la Ley, y que en esta legislatura se logrará la extensión de 16 a 20 semanas del permiso de maternidad y paternidad, "porque eso está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición".