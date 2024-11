Facua lanza una web para asesorar a los afectados y pide que se paralice el pago de préstamos un año

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua ha lanzado una web para asesorar a los afectados por la DANA y ha pedido que se permita a las víctimas paralizar el pago de sus préstamos durante un año.

La asociación se ha dirigido a Pedro Sánchez y al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy para instarles a que pongan en marcha una medidas para ampliar los derechos de los afectados por el temporal.

La organización considera que, durante esta suspensión del pago de créditos y préstamos, hipotecas incluidas, el acreedor no debería poder exigir el pago de la cuota ni de ninguno de los conceptos que la integran, no se generarían nuevos intereses de ningún tipo, ni ordinarios ni de demora, y no se podría aplicar cualquier cláusula de vencimiento anticipado que incluya el contrato.

Por otro lado, en el caso de las viviendas de alquiler que no sean habitables a causa de los efectos de la DANA, la asociación pide que se permita a los inquilinos suspender el contrato durante el tiempo que duren las obras para restaurar la vivienda o desistir de él, sin penalización.

En este sentido, la suspensión debe implicar la paralización del plazo del arrendamiento y de la obligación del pago de la renta. Además, la asociación ha incidido en que debe prohibirse que los arrendadores puedan subir el precio de los alquileres como consecuencia de las obras de recuperación y limpieza de la vivienda para que vuelva a ser habitable.

Facua también ha instado al Ejecutivo a que suspenda durante tres meses el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento en la contratación de un servicio o la compra de un producto fuera de establecimiento físico, habitualmente de catorce días.

El pago de suministros es otra de las cuestiones que FACUA ha trasladado al Gobierno, instándole a que se permita que los afectados puedan suspenderlos o cancelarlos sin penalización alguna si el contrato ya no tiene razón de ser, por ejemplo, porque no se vaya a seguir habitando la vivienda. Si lo que se solicitase es el aplazamiento, la reanudación del suministro no debería llevar aparejado ningún coste adicional.

En cuanto a los contratos de compraventa u otro tipo de prestación servicios que no se puedan asumir como consecuencia de la DANA, los usuarios deberían quedar liberados de su cumplimiento y nuevamente el empresario tendría que abonarles las cantidades que ya hubiesen pagado. FACUA también pide que si se trata de un servicio de tracto sucesivo, esto es, con un pago periódico porque se presta durante un periodo de tiempo, se debe permitir igualmente el aplazamiento o la cancelación sin penalizaciones.

La asociación ha solicitado igualmente que los usuarios que tuvieran billetes de transportes -avión, tren, autobús, etc.- desde o hacia zonas afectadas por la DANA tengan derecho a resolver el contrato sin penalización alguna, así como al reembolso completo de lo que hubieran pagado, si el propósito con el que fue contratado el viaje ya no tiene sentido por las consecuencias del temporal.

RECLAMACIONES

Facua ha lanzado una web para asesoras a los afectados sobre sus derechos. Asimismo, a través de FACUA.org/sosdana, los usuarios pueden conocer como reclamar o cómo actuar en relación a los daños que hayan podido sufrir en sus viviendas, vehículos o personales.

A través de la web, se responde a preguntas sobre cómo pedir las indemnizaciones a las que se tiene derecho en caso de bienes asegurados, cómo reclamarlo al Consorcio de Compensación de Seguros y el plazo para comunicar los daños, entre otras cuestiones.

Además, también se recoge cómo pueden proceder en caso de que tuvieran servicios contratados -alojamientos, transportes en avión o tren, etc.-, las posibilidades de reembolso, compensaciones y otros asuntos de interés, para que tengan toda la información disponible de manera ágil y sencilla.

En los próximos días, además, la web se irá actualizando con nueva información de interés para los afectados.