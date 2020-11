Ábalos defiende el derecho de manifestación de la concertada en coche, pero pide que lo hagan con "medios sostenibles"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido el derecho a manifestación del sector de la concertada, pero les ha instado a utilizar "medios sostenibles".

En rueda de prensa este lunes tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE, Ábalos ha sido preguntado por las concentraciones de vehículos de este domingo en toda España convocadas por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y organizaciones educativas del sector de la concertada, en protesta a la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como 'Ley Celaá'.

"Yo no tengo nada que decir, el derecho de expresión, el derecho de reunión es algo muy democrático, es un derecho fundamental, es algo que intentamos luchar para que fuera posible cuando esto no era posible, en la dictadura", ha comenzado diciendo Ábalos, que no obstante, ha reconocido que "cada vez que se produce este ejercicio es siempre una expresión de la vitalidad y la fortaleza de la democracia".

Sin embargo, ha pedido que los medios con los que se lleven a cabo estas concentraciones sean más sostenibles: "Eso sí, tendremos que ir procurando que los medios sean lo más sostenibles, ya que estamos hablando de medio ambiente".

Las manifestaciones convocadas por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, llenó este domingo de vehículos las calles de más de 50 ciudades en más 30 provincias españolas.

En Madrid, la marcha más numerosa, participaron unos 5.000 vehículos, según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación de Gobierno, que recorrieron el Paseo de la Castellana de 11.00 a 12.45 horas.