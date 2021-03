ACADE defiende que la deducción fiscal de 1.000 euros va dirigida a los centros de educación infantil autorizados

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha recordado a las autoridades autonómicas que la normativa vigente establece que la deducción fiscal de 1.000 euros para gastos educativos de las familias solo puede aplicarse en el caso de que los usuarios escolaricen a sus hijos en centros de educación infantil autorizados por cada comunidad autónoma.

Según ha señalado este viernes ACADE, para obtener la autorización autonómica, "los centros deben cumplir unos requerimientos muy rigurosos que incluyen número mínimo de profesores por alumno, titulación adecuada, medidas de higiene y seguridad, impartición de un currículum educativo, cumplimiento estricto del convenio colectivo del sector, y hasta carencia de antecedentes penales relacionados con delitos sexuales de sus profesionales".

En este sentido, ha defendido que "sería un contrasentido que una deducción fiscal pensada para centros educativos pudiera emplearse en otro tipo de establecimientos que no lo son, como ludotecas, parques infantiles o las llamadas 'madres de día', que carecen de licencia autonómica porque no son centros de educación infantil, al no cumplir los requisitos para serlo".