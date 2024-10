Alegría apuesta por adaptar la enseñanza a los cambios sociales: "El conocimiento no es una balsa de agua estancada"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que la meta que guía la política educativa del Gobierno "es adaptar la enseñanza a los cambios sociales".

Así lo ha manifestado este lunes Pilar Alegría durante su intervención en los actos con motivo del Día de la Educación Financiera, donde ha destacado la importancia que tiene, tanto para el alumnado como para el profesorado, la formación financiera y digital.

En este sentido, ha recordado que estas competencias forman "parte clave" de la educación desde su inclusión en el desarrollo curricular con la aprobación de la LOMLOE en el año 2020.

La ministra ha defendido que el principal objetivo de la educación es preparar a los jóvenes "para el día a día de hoy y del futuro" y que los cambios realizados en las distintas leyes educativas permitirán "formar mucho mejor" a las nuevas generaciones.

"El conocimiento no es una balsa de agua estancada, es un río con mucho caudal y, además, rápido. No todas las generaciones nos bañamos en el mismo río. Los estudiantes que están aquí, no aprenden lo mismo que mis abuelos. Si esto fuera así, algo no estaríamos haciendo bien", ha afirmado la ministra.

El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantienen un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para el desarrollo del Plan de Educación Financiera, iniciado en 2009, que asume las recomendaciones de la Comisión Europea y de la OCDE de contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos.