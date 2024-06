Alegría revisará la cotización de los becarios al año de su puesta en marcha para hacer los "ajustes necesiarios"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado que, "en estos momentos, son ya más de medio millón los estudiantes de Formación Profesional que están dados de alta en Seguridad Social", es decir, que "gozan de una mayor protección social de lo que antes sucedía", y que "una vez que concluya el primer año de la puesta en marcha de esta medida" escuchará "las propuestas de las distintas administraciones autonómicas para llevar a cabo los ajustes que sean necesarios".

En la sesión de control al Gobierno, celebrada este miércoles en la Cámara Baja, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha preguntado si el Gobierno es consciente "de los problemas que se están generando la obligatoriedad de incluir en el sistema de Seguridad Social al alumnado de Formación Profesional para poder realizar prácticas curriculares en empresas.

En este sentido, Pilar Alegría ha defendido la medida que ha calificado de "muy positiva", porque está permitiendo que "muchos estudiantes", mientras se están formando, estén ya cotizando a la Seguridad Social, y ha puesto en valor que "fue negociada, acordada y pactada" tanto con los sindicatos como con la patronal en 2018.

En cambio, el diputado del PNV considera que los estudiantes de Formación Profesional tienen que realizar prácticas curriculares y "están teniendo muchos problemas para hacerlas" por la "obligatoriedad" de darse alta en la Seguridad Social, un "grave error, porque no son trabajadores". "Son alumnos y no están trabajando, sino que están estudiando, aunque Inspección de Trabajo no lo considere así", ha subrayado.

Para Joseba Andoni Agirretxea, esta medida supone un "caos administrativo" y "desincentiva" a las empresas a coger alumnos en prácticas. Además, ha criticado que "el sistema está impidiendo que un colectivo de alumnos y alumnas, principalmente personas migrantes, con pasaporte en vigor y que cursan formación profesional, no puedan hacer prácticas ante las dificultades para darles de alta en la seguridad social debido a que no se permite el acceso con un documento diferente al DNI o al NIE". "Pueden estudiar, pero no pueden hacer prácticas, siendo estas obligatorias. Interesante labor de integración", ha remarcado.

"Cuando se pone en marcha una nueva medida, una medida pionera que se tiene que implantar, lógicamente puede haber algún pequeño problema y alguna situación que tendremos que analizar", ha reconocido la ministra de Educación, que ha añadido que, "por parte del Gobierno se han dado todos los pasos necesarios para simplificar al máximo este proceso".