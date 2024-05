Asociaciones contra el antisemitismo critican la "permisividad" de universidades españolas con la "hostilidad a Israel"

Acampada de Ikasle Abertzaleak en apoyo al pueblo palestino en el campus de Leioa . - EUROPA PRESS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 organizaciones españolas y no españolas que luchan contra el antisemitismo han firmado una carta abierta dirigida a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ante la "permisividad" de los centros españoles con la "hostilidad a Israel" por el conflicto bélico en Gaza.

Precisamente, aseguran que la actitud más generalizada en los últimos meses dentro de cada una de las distintas universidades ha sido "la complacencia y permisividad con los diversos grupos de estudiantes, profesores y sindicatos que han ido dejando constancia de su hostilidad a Israel al tiempo que de su apoyo a Hamás, enmascarados ambos siempre bajo consignas supuestamente pro-palestinas".

Estas consignas, tales como 'Palestina libre' o 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', son, según advierten las organizaciones, "de inconfundible raigambre yihadista".

El medio centenar de organizaciones lamentan que no ha servido "de nada" que profesores, estudiantes y colectivos varios "hayan denunciado estos hechos como constitutivos de posibles delitos de odio, ni siquiera en el caso, especialmente grave, de los lemas y pancartas que rezaban 'Fuera sionistas de la Universidad'".

Por graves que hayan sido las expresiones de odio a lo largo de estos meses, aseguran que las autoridades universitarias -desde rectores a decanos hasta defensores universitarios e inspecciones de servicios- "no solo no habrían hecho nada para impedirlas, sino que las habrían tolerado y hasta, en algunos casos, defendido".

Entre los hechos "de especial gravedad" en este sentido, destacan lo ocurrido hace unas semanas en la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares, donde se cedió el Aula Magna al grupo autodenominado 'Ciudadanos por Palestina', que, según apuntan las organizaciones, "la usó para disertar sobre el 'mito del Holocausto', así como para defender que el 7 de octubre no fue una masacre, ni un acto de terrorismo, sino un acto de legítima defensa y resistencia contra el 'colonialismo' de Israel".

Asimismo, critican el comunicado emitido por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que llevaba el título de 'Con Palestina, No al Genocidio en Gaza'.

"En cuanto al resto de los comunicados de Juntas de Centro, tampoco han sido demasiado sutiles a la hora de acusar a Israel de todo cuanto acaece en Gaza, como si las acciones de Hamás y Yihad Islámica no hubieran tenido nada que ver en la gestación y consecución del actual conflicto bélico", añaden.

Para las organizaciones que han firmado la carta dirigida a la CRUE, las Juntas de Centro de las universidades que aprueban estas declaraciones "tampoco parecen caer en la cuenta de que, si el número de víctimas israelíes no ha sido mayor del que es, esto no se ha debido a las buenas intenciones de los yihadistas, sino solo a la existencia, de todos conocida, del sistema de defensa conocido como Cúpula de Hierro, sin el cual las universidades israelíes habrían acabado no del mismo modo, sino mucho peor, que lo han hecho las de Gaza".

"Se pasa, pues, por alto la violencia continuamente infligida contra los ciudadanos israelíes, el carácter defensivo de las acciones bélicas emprendidas por el ejército israelí y, sobre todo, la responsabilidad de Hamás en el número de víctimas civiles en Gaza, que de seguro no habrían existido si esta organización se hubiera rendido, depuesto las armas y liberado a todos los rehenes, como tantas veces se le ha demandado desde el lado israelí", puntualizan.

Por último, muestran su sorpresa por que muchos de estos comunicados "soliciten la ruptura o suspensión de relaciones con las universidades israelíes por su colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel, sin pedir, en cambio, lo mismo para las universidades de Gaza, entre las que las que hay probadamente colaboracionistas con el régimen de Hamás".

"La universidad española en su conjunto no se habría caracterizado, precisamente, por la solidaridad con Israel en estos difíciles momentos, unos de los más amargos de su historia reciente. Y todavía está por ver lo que ocurrirá en las próximas semanas, cuando la "acampada" ya organizada en la Universidad de Valencia en apoyo a Palestina y "contra el genocidio de Israel en Gaza" deje de ser la única para convertirse en una más de las muchas que, según se anuncia, van a invadir los campus universitarios", concluyen.