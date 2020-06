Castells, sobre el próximo curso: "La enseñanza será presencial adaptada a lo que diga la autoridad sanitaria"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha explicado este miércoles que el próximo curso "la enseñanza será presencial adaptada a lo que diga la autoridad sanitaria" y que su departamento ya ha realizado recomendaciones sobre la adaptación de la Educación a la pandemia y que estudiantes y universidades ya las conocen.

Castells ha respondido así a la pregunta que, durante el Pleno del Congreso, le ha formulado el diputado del PP Eduardo Carazo. El 'popular' le ha acusado de inacción durante la crisis del Covid19 y, por tanto, de dejar "abandonados" a los estudiantes universitarios. En este sentido, le ha reprochado que de los 99 días que el país ha pasado en estado de alarma, el ministro "no ha tenido agenda propia" durante 65. "Se ha tomado en serio lo del confinamiento", le ha señalado.

"Miente", le ha respondido Castells, para añadir que ha acudido al Parlamento "siempre" que se le han convocado. El ministro ha defendido su labor durante la pandemia señalando que su objetivo en estos meses ha sido que "ningún estudiante perdiera el curso durante la pandemia" y, según ha explicado, se "ha conseguido".

Además, ha destacado que en este periodo se han cumplido con dos de los principales puntos del acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos: se han doblado los becarios beneficiarios, se ha aumentado un 22% el presupuesto de becas y se han aumentado las becas en la cuantía más importante de la última década. El ministro también ha señalado la reducción de tasas universitarias que "habían sido desmesuradamente subidas gracias a la legislación del PP".

LA "CUOTA COLAU"

Estas declaraciones no han gustado a Carazo, que cree que el responsable de Universidades es como 'San Manuel, bueno, mártir', que "no tiene la culpa de nada" y se escuda detrás de "la autonomía" universitaria. "Si no arregla ningún problema es porque no tiene ninguna competencia", le ha reprochado el diputado.

En su intervención ha insistido en que Castells ha sido "invisible" para los estudiantes en una época en la que, a su juicio, ha ido creciendo la angustia de los mismos por tener que enfrentarse "a la EBAU menos justa e igualitaria de la historia" o por el caos surgido sobre la celebración de los exámenes y prácticas. Para Carazo, los universitarios "siguen sin saber qué va a pasar el próximo curso" porque el ministro "no deja de pasar la pelota a las universidades".

El representante del PP ha pedido a Castells que "rectifique" para "no acabar dando la razón" a quienes dicen que está en el departamento "porque había que darle un sillón más a Podemos en el Consejo de Ministros". "La cuota Colau que tan cara le está saliendo a los universitarios españoles", ha concluido.

